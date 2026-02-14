「陶朱隱園」熬7年賣1戶　1低調社區13.7億登「總價王」　

▲觀察台北市實登以來單價、總價最高的5大豪宅，單價冠軍為「陶朱隱園」，每坪達364萬元。（圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／台北報導

台北市實登以來單價、總價最高的5大豪宅，單價冠軍為「陶朱隱園」，每坪達364萬元；總價冠軍是「文華苑」，買方一口氣拿出13.7億元。而排行第五名的豪宅價格也頗為驚人，「西華富邦」每坪290萬元、「皇翔御琚」總價8.68億元。

《地產詹哥老實說》EP291／「跟名嘴反著走才賺錢」 帥過頭嗆：酸我15年還沒房的人最渣

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據實價登錄資料，歷年台北市豪宅單價排名，「陶朱隱園」17樓在去年11月以11.1億元成交，單價364萬元居冠。排名第二的是位於大安區的「One Park Taipei元利信義聯勤」，2021年6月高樓層以單價299萬元成交。

緊隨其後的是老牌指標豪宅「帝寶」，於2013年以298.2萬元成交。第四名是2014年成交的「信義富邦國際館」未拆分車位單價292萬元，其為1樓包含寬廣的庭院，屬於特殊條件戶別產品，因此創造高單價表現。第五名則為2015年成交的「西華富邦」39樓戶，單價290.6萬元。

從總價排行來看，第一名不是11.1億元的「陶朱隱園」，而是由慶城街指標豪宅「文華苑」拿下，該豪宅次頂樓2戶在2022年時以13億7400萬元交易，買方為凱叡物業，也就是殯葬業龍頭龍巖集團董事長KELLY LEE家族。

而接著分別是大安區「勤美璞真」、中正區「潤泰松濤苑」、信義區「皇翔御琚」，觀察第五名的總價也高達8.68億元，相當驚人。





▲實價登錄以來，台北市豪宅單、總價最高的5個社區。（圖／台灣房屋提供）

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示：「這些能讓豪客甘心買單的頂級豪宅，除了地段價值、硬體規劃，更多是以軟實力取勝，以豪宅總價王『文華苑』來說，算是台灣第一個以高檔飯店式管理為訴求的豪宅，結合豪華五星飯店－東方文華的管家服務，在豪宅界引領五星飯店管家服務的趨勢。」

張旭嵐接著表示：「『西華富邦』結合萬豪酒店，也是指標型飯店式服務頂級豪宅，近年熱賣的『One Park Taipei信義聯勤』也標榜全天候黑卡級管家服務，這些豪宅皆以軟實力爭取富豪目光，訂私人飛機或米其林餐廳都使命必達，凸顯台灣豪宅早已超脫不動產本身價值。」

▲「One Park Taipei信義聯勤」也標榜全天候黑卡級管家服務。（圖／ET資料照）

東森房屋研究中心經理葉沛堯補充：「豪宅創高價，樓層及景觀視野也是一大重點，像是『One Park Taipei信義聯勤』、『勤美璞真』除了都位於全台房價最高的大安區，同時也都是大安森林公園第一排，景觀無敵。」

另外，葉沛堯表示：「『西華富邦』樓層數高達42層，具大直水岸景觀加持，而『潤泰松濤苑』雖然樓高只有12層，但位於植物園旁，也坐擁相當特殊的景觀條件。」

《地產詹哥老實說》EP291／「跟名嘴反著走才賺錢」 帥過頭嗆：酸我15年還沒房的人最渣