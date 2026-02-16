內湖109歲平房變金雞母　開發商8500萬卡位拚都更

▲2025年台北市屋齡最高的5筆交易出列，最老的是康寧路一段巷內平房，屋齡高達109年，買方為開發商。（圖／翻攝自Google Maps）

記者項瀚／台北報導

2025年台北市屋齡最高的5筆交易出列，最老的是康寧路一段巷內平房，屋齡高達109年，買方為開發商。排行第五的物件屋齡也高達90年，為西園路一段上的平房，買方為自然人。專家表示，這兩筆物件價值都在於土地，頗具開發效益。

盤點2025年台北市屋齡最高的5筆交易，屋齡最高的物件位於內湖康寧路一段巷內，該平房屋齡高達109年，建物坪數僅約20.5坪，成交總價8500萬元，實登備註其具有重建、重劃、都更效益。

經查謄本，這間109老屋的買方為敦陽國際開發。事實上，該物件價值在於土地，共移轉了123坪、土地使用分區為住二，換算單價約69萬元。

住商不動產台北內湖加盟店東蕭昆霖表示：「以土地單價來看，在內湖周邊屬親民價位，主因該案為住二土地，且又處小巷弄底，但仍有山景優勢，加上車程約5分鐘可至捷運內湖站，周邊若改建為新案，應仍有每坪單價9字頭以上價位。」

▲2025年台北市屋齡最高的5筆交易整理。（AI協作／記者項瀚製作，經編輯審核）

觀察另外4筆老屋交易，屋齡103年的北投溫泉路平房、屋齡93年的北投洲美街平房，分別為持分移轉及關係人交易，價格較不具參考性。

排行第三是位於士林格致路的平房，雖然建物僅7.56坪，但同時也移轉了8坪土地，且使用分區為商業用地。而排行第五是位於萬華區西園路一段的平房，同樣是價值在於土地，建物坪數僅9.67坪、土地則移轉10坪，使用分區也是商業區。

欣聯建設執行長蕭傑楷分析：「萬華90年老屋的土地容積率高，換算單價235萬元不貴，若能把周圍整合起來，具雙面臨路條件，讓基地規模達300坪以上，頗具開發效益。」

至於區域房價，蕭傑楷表示：「該區位於西園路一段、桂林路交叉，屬於萬華頗為熱鬧的地段，距離龍山寺捷運站步行3分鐘即可抵達，雖然區域有一些環境抗性，但新推案單價85萬元不是問題。」

