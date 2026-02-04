ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

房東擅闖租屋處「突開房門」還來過夜！　女房客內衣褲被看光

▲▼買房,房屋,房子,租屋,看房,臥室。（圖／CFP）

▲女子稱，不論她是否在家，房東都會突然過來，甚至曾直接入住空房過夜。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一名女房客透過社群平台發文指控，房東多次以「突擊檢查」為由，在未事先通知情況下進入租屋處，還會直接打開她的房門，甚至在屋內另一間空房過夜，讓她感到極度不安，因此上網求助網友意見。此文一出引發網友討論，不少人直呼這已經嚴重侵犯隱私，勸她盡快搬走。

房東隨意進出　內衣褲全看光

星洲網報導，這名巫裔女子透過Threads帳號@msdumpling_0.0稱，她其實只是向房東夫妻承租其中一個房間，屋內尚有一間空房，起初一切都非常好，但後來開始出現一些奇怪的行為。

女子稱，不論她是否在家，房東都會突然過來，甚至曾直接入住空房過夜。令她難以接受的是，某次她剛睡醒穿著居家服，房東夫妻在未敲門、未事先詢問的狀態下直接打開她的房門，事後只說「以為妳不在家」來解釋。她還稱，有一次她正在家中晾衣服，但房東夫妻卻在沒有通知的情況下突然到訪，也因此看見她的內衣褲，讓她十分尷尬。

魔鬼條款　押金難退

此文一出引發網友討論，許多人認為，即便是屋主也無權隨意進入房客居住空間，這已經算是越界，紛紛勸她搬家。

針對房東的行為，女子無奈說明，雙方當初簽署的合約中，明定屋主可隨時入屋進行維修，且嚴禁房客更換或加裝門鎖，加上她已支付逾1000令吉押金、剛找到新工作，當地價格較低的出租房源多為空屋，未附家具，現實考量下讓她難以立刻搬家。

女子事後接受訪問期間，以自身慘痛經驗呼籲租屋族，在簽約前務必看清楚租約條款，以免日後遭遇類似隱私侵犯問題，「一定要仔細閱讀租賃合約，也要清楚自己的權利，不要讓任何人占你便宜，就算你只是一名房客」。

關鍵字：房東租屋隱私押金合約東南亞要聞

