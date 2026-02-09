拿300萬「存ETF錢滾錢」　又怕老了沒人肯賣房！網搖頭：沒聽過

▲原PO思考是否要買房。（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

面對高房價時代，許多家庭在「買房」與「理財」之間陷入兩難。一名女網友近期在發文詢問意見，她與先生目前正在規劃未來10年的財務分配，究竟是要存到300萬頭期款、背負長達20至30年的房貸？還是選擇持續租房，將資金投入ETF滾退休金？貼文曝光後，引起討論。

女網友在Dcard上，以「什麼時機點買房」為標題發文表示，她與老公分別是30歲和35歲，目前老公負責家裡與小孩所有費用，等於存款為零。她則有6000多元在美金保險中，預計5年後可領出，另有6000元存美金ETF，並有10萬元投入個股操作。

方案一：買房繳房貸 有房但沒錢享樂

原PO首先提出「方案一」，如果決定買房，未來10年內兩人將會存下300萬作為頭期款，但接下來必須背負長達20至30年的房貸，且新家還需要額外花費來購買傢俱。這個方案雖然能擁有自己的房產，但她坦言，代價是當房貸全部繳清後，手中幾乎沒有多餘的閒錢可以供兩人享樂退休。

方案二：租房滾退休金 憂老了沒人願賣房

原PO接著提到「方案二」，也就是持續租房並進行投資。在這個方案中，夫妻倆雖持續繳每月2.5萬元的租金，但會把300萬元，以及每個月額外的1.2萬元，全數投入006208等ETF，以此作為夫妻倆的退休金。

然而，原PO老公對此感到擔憂，他認為沒有自己的房子，房東隨時可能趕人。此外，老公也擔心，等到兩人60歲錢滾夠了再買房，不僅會大幅壓縮退休金，還可能面臨「沒人想賣給老人家」的困境。原PO強調現在上有老下有小，他們該怎麼抉擇？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「沒人想賣給老人家？有聽過挑房客的，沒聽過挑買家的」、「等你存夠頭期款再考慮這些，只要有錢，房都能全款買，如果不是全款，貸款年限會隨年齡會逐年減少」、「沒聽過有錢買不到房子的」、「老人家要買房子沒有問題，銀行會願意給你貸款，但是要注意年限和每月還款的月付金」。