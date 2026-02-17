交易量年增102%奪六都之冠　梧棲3大熱門路段房價分化

▲梧棲區2025年交易量能達5561棟，摘下台中第二，年增率達102.9%，增幅居六都第一。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

梧棲區2025年交易量能達5561棟，摘下台中第二，年增率達102.9%，增幅居六都第一。不過市場觀察，整體海線不再呈現齊漲齊跌的走勢，價格表現已出現明顯分化。

梧棲區受惠於台中港帶動的港埠經濟，區域生活機能逐步成形，加上房價基期相對市區仍具優勢，吸引自住與首購族群進場。另一方面，捷運藍線延伸至台中港，未來若順利落實，將成為梧棲房市中長期的重要支撐。

從價格表現來看，八德路於2023年平均單價約每坪27.63萬元，2024年因新案集中進場，單價一度推升至每坪36.47萬元。隨著市場降溫，2025年回落至每坪29.15萬元，價格走勢逐步回歸實際買氣。

觀察成交結構，該路段近3年主要由「聯悅馨」與「遠雄幸福成」2大指標案撐盤，分別累積成交約117筆與303筆。

▲近年大型造鎮案陸續進入交屋高峰，專家認為未來承壓風險高，容易出現多殺多的情況。（圖／記者陳筱惠攝）

港新一路近3年價格走勢則明顯向上，2023年平均單價約每坪25萬元，2024年推升至每坪29.39萬元，2025年進一步拉高至每坪35.26萬元，3年漲幅達4成以上。該路段以「聯虹鉑玥」與「勝興豐境」為主要成交來源，分別累積約184筆與361筆交易。

至於中華路，近3年平均單價大致落在每坪25.75萬~27.91萬元間，成交案量以「大道之星」、「佳鋐首耀」及「逸樂」為主。買盤以在地自住族群為核心，價格表現維持穩定。

21世紀不動產資深經理沈政興指出：「近年大型造鎮案陸續進入交屋高峰，帶動梧棲區2025年買賣移轉棟數表現亮眼，顯示區域交易量能已逐步釋出，但未來承壓風險高，容易出現多殺多的情況。」

《住展雜誌》發言人陳炳辰也強調：「在供給逐步到位、買方審慎度提高的情況下，梧棲預售市場已走向『個案決定行情』，價格分化將成為未來常態。」

▲梧棲房市表現圖。（AI協作圖／記者詹宜軒製作，經編輯審核）