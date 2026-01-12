1年淨增加超過7000人　淡水1誘因登北台灣「人口收割區」

▲觀察北北基桃人口淨成長前10名行政區，大多房價都在2、3字頭。（圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／台北報導

觀察北北基桃人口淨成長前10名行政區，大多房價都在2、3字頭，最貴的區域每坪也僅43萬元，相當親民。人口成長前3名分別為新北淡水區、桃園龜山區、桃園觀音區，年成長皆逾2%以上。

《地產詹哥老實說》EP291／「跟名嘴反著走才賺錢」 帥過頭嗆：酸我15年還沒房的人最渣

永慶房產集團統計2025年基北北桃生活圈人口淨成長前10名行政區的房價表現，新北市淡水區、桃園市龜山區、桃園市觀音區，人口淨成長皆高於2%，是北台灣4縣市人口增加趨勢強勁的行政區。

房價方面，這10個行政區平均房價多落在2、3字頭，在基北北桃生活圈中相對親民。最親民的是基隆中正區，每坪均價僅19萬元；價格最高的是汐止，每坪均價43萬元。

▲2025年基北北桃人口淨成長前10行政區。（圖／永慶提供）

冠軍淡水區2025年12月人口年增7278人，總人口已達到20萬8004人，人口淨成長3.6％，且房將每坪平均僅30.2萬元，相當親民。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示：「新北市淡水區淡海新市鎮經過多年開發與經營，近年各項生活機能已陸續完善，除了行政中心搬遷至新市鎮，淡海輕軌通車後也讓新市鎮與淡水市區往來更加便利，未來還有淡江大橋、淡北道路、淡海輕軌二期等重大工程將陸續完工。」

排行第二為龜山區，2025全年人口淨增加4433人，成長率達2.4%排名第二。陳金萍指出：「龜山區鄰近新北市林口區與新莊區，受益於2017年機場捷運通車，加上A7重劃區開發陸續到位，以及周邊華亞科技園區、龜山工業區產業帶動，持續吸引人口移入。」

本次排行中，房價最親民的是基隆中正區，每坪均價僅19萬元。陳金萍表示：「基隆中正區在交通上可以透過台鐵與快捷公車直達台北市，若搭配行政院TPASS通勤月票，加上中正區1字頭房價，對通勤族相當具有吸引力，也帶動人口的移入。」

中信房屋汐止大同店長陳玉玲表示：「南港隨各大建設到位，房價一飛沖天，且南港就業人口增加也帶動住宅需求，在外溢效益下，使得近年汐止人口顯著增加。而聚焦汐止，除了緊鄰南港，捷運建設也正式動工，雖然人口增加、房市看漲，但是必得經過交通黑暗期。」

