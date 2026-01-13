月洗1111台車打平租金 　日本美容廠天價接手內湖KIA舊址

▲日本最大汽車美容品牌「KeePer PRO SHOP」以每月50萬元，接手行愛路KIA內湖旗艦店舊址。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

內科汽車產業大洗牌，行愛路上的KIA內湖旗艦店撤出後，該店面以每月50萬元出租，由日本最大汽車美容品牌「KeePer PRO SHOP」接手。該店洗車最便宜1台450元，換算每月至少洗1111台才能打平，但專家表示，該店主打一台車上萬元的高端鍍膜服務，認為仍能做得起來。

《地產詹哥老實說》EP291／「跟名嘴反著走才賺錢」 帥過頭嗆：酸我15年還沒房的人最渣

[廣告]請繼續往下閱讀...

內科汽車商圈大洗牌，近期馬自達MAZDA內湖旗艦店撤出、和泰豪砸15億元接手內湖太古福斯據點，而行愛路上的KIA內湖旗艦店撤出後，近期也租掉了，新租客是日本最大汽車美容品牌「KeePer PRO SHOP」。

據實價登錄資料，該店面位於「中菲電腦大樓」1樓，權狀共247坪，每月租金52萬元，換算租金單價約2100元，該店面也成為近10年來行愛路上最高價的店面租賃交易。

觀察「KeePer PRO SHOP」官網資訊，洗一台小型車450元，以每月50萬元租金計算，每月至少要洗1111台才能打平租金。

汽車達人林韋翰表示，「KeePer PRO SHOP」走中高價位路線，洗車只是服務項目之一，其主打的是1台車上萬元的高端鍍膜服務，估該店每天經手2台鍍膜、6~8台洗車就能做得起來。

林韋翰觀察：「內科高收入上班人口多，對中高端汽車美容需求量大，同時競爭也大，而KeePer PRO SHOP在台擁不少分店，並走會員制，插旗北部頗具指標性的內科，也是符合預期的經營策略。」

▲內科上班族多，區域也具汽車產業的群聚效益，開設汽車美容產業有望殺出一條血路。（圖／記者項瀚攝）

至於租金，高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示：「該店面每坪租金2100元，與樓上辦公室空間差不多，實在不貴，這也反應出那麼大的店面空間，租客相對受限，在租金表現上也會有天花板。」

黃舒衛表示：「近來受到關稅影響，車市不好，因此汽車展間也出現撤出潮，購買需求放緩、但相關周邊的服務需求依舊，且內科上班族多，區域也具汽車產業的群聚效益，開設汽車美容產業確實頗合適的選擇。」

▲「KeePer PRO SHOP」進駐內湖行愛路整理。（AI協作／記者項瀚製作，經編輯審核）

《地產詹哥老實說》EP291／「跟名嘴反著走才賺錢」 帥過頭嗆：酸我15年還沒房的人最渣