月花30萬登彰化租金王　「遊藝場」取代中台灣最夯KTV

▲▼員林店王 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲彰化縣全年度租金最高的店面由員林市三民街的原「銀櫃KTV」舊址拿下。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

2025年彰化縣店面租賃市場成績單揭曉，根據內政部實價登錄最新資料，全年度租金最高的店面由員林市三民街的原「銀櫃KTV」舊址拿下，新租客據了解為遊藝場，以月租30萬元的大手筆簽下10年長約，榮登年度「店租王」。

《地產詹哥老實說》EP291／「跟名嘴反著走才賺錢」　帥過頭嗆：酸我15年還沒房的人最渣

原經營多年的員林「銀櫃KTV」已於2025年1月正式歇業，該地空窗僅數月便火速租出，目前現場正如火如荼進行裝潢，但對於進駐業種，現場施工人員三緘其口，更添神秘色彩。

實地走訪，目前現場已架起圍籬進行改裝工程，但究竟是哪家大型連鎖品牌或娛樂產業進駐，施工人員表示不清楚。不過據在地居民透露，目前進場裝潢的為遊藝場業者。

不過盤點2025年彰化縣店面租賃「Top 5」排行榜，產業類別涵蓋大型連鎖餐飲、美髮、手搖飲等產業，顯示民生消費仍是支撐彰化商圈租金的中流砥柱。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

2~3名都落回彰化市，其中「京江小棧」月租20萬元、單價2733元拿下，該筆租賃面積約73.17坪，位於市區重要幹道，主打火鍋結合熱炒的複合式餐飲型態，看準聚餐與家庭客層需求，成功撐起高租金表現。

另外，彰化市「麗的國際髮型」月租15.5萬元搶進有「彰化華爾街」之稱的曉陽路上，租賃面積約117.88坪。台灣房屋彰化大埔特許加盟店店東邱垂杜說：「曉陽路商圈銀行與連鎖店林立，是彰化市含金量極高的路段，能在此立足顯示品牌對在地客群消費力的信心。」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲潮流飲品「UG茶飲」以月租13萬元、單價2953元拿下彰化市中山路二段店面，成為彰化單價王。（圖／記者陳筱惠翻攝）

潮流飲品「UG茶飲」以月租13萬元、單價2953元拿下彰化市中山路二段店面，其租賃面積僅44.02坪，換算單價高達2953元，勇奪本次榜單的「單價王」。

邱垂杜說：「該店緊鄰彰化基督教醫院，人流車流龐大，UG茶飲首度插旗彰化便選在中山路與旭光西路黃金角地，展現連鎖手搖飲品牌敢於支付高單價租金以換取廣告效益與人流的策略。」

第5名則是福興鄉「成功牛排」月租11萬元、單價755元，也是唯一非市級行政區的個案，位於福興鄉中正路198號的「成功牛排」鹿港店。該地點雖行政區屬福興鄉，實則緊鄰鹿港市區，為鹿港生活圈的重要外環道。

綜觀2025年榜單，員林市憑藉單筆30萬元的交易重回焦點。員林資深房仲陳永霖分析：「員林奪冠，主要顯示員林商圈的強大韌性與業者對當地消費力的看好，加上該產業相對要求、限制要多，因此釋出就會有人接手。」

比住在家鄉還便宜　英國夫妻「賣掉一切」帶女兒環遊世界

英國一對夫妻發現，在現在這個物價不斷上漲的時代，帶著女兒環遊世界的花費竟然比留在家鄉租房生活便宜，於是他們決定帶著6歲女兒展開為期一年半的壯遊。

43分鐘前

月花30萬登彰化租金王　「遊藝場」取代中台灣最夯KTV

彰化縣年度租金最高的店面，由員林市三民街的原「銀櫃KTV」舊址拿下，新租客據了解為遊藝場，以月租30萬元的大手筆簽下10年長約，榮登年度「店租王」。

53分鐘前

97年阿祖級透天藏金　投資客持有1年轉手小賺230萬

房子老、地段好，還是會成交。根據實價登錄，南二都去年屋齡最老交易，以台南學甲透天厝最老，屋齡高達113年，以150萬元成交。高雄最老屋交易則是由去年鹽埕區97年透店蟬聯，該店今年再度轉手，成交價1680萬元，賣家小賺230萬元出場。

1小時前

居家5招迎富送窮！　「馬桶刷乾淨」輕鬆招好運

有不少民眾相信，居家風水和運勢息息相關，命理專家湯鎮瑋就整理出5個實用的「迎富送窮」小撇步，包括保持客廳明亮、將廁所要打掃乾淨，大家可以趁過年期間進行居家清潔和調整，只要簡單幾個步驟就能提升自身的運氣、新的一年好運連連。

2小時前

租金報酬率高！　高齡86年市場內店舖2000萬賣出

2025年台中屋齡超過80年的老屋交易，由豐原區第一公有市場內的府前街店舖，屋齡86年拿下之最，由自然人以總價2000萬元買下，原台中市部分則由西區自由路的台中地院對面，高齡82年的透天厝，被自然人砸2420萬元購入，目前為民間公證人事務所使用中。

2小時前

內湖109歲平房變金雞母　開發商8500萬卡位拚都更

2025年台北市屋齡最高的5筆交易出列，最老的是康寧路一段巷內平房，屋齡高達109年，買方為開發商。排行第五的物件屋齡也高達90年，為西園路一段上的平房，買方為自然人。專家表示，這兩筆物件價值都在於土地，頗具開發效益。

3小時前

房市慘淡「一票喊賠售？」　真實數據曝光！專家笑了

房產專家何世昌近日指出，儘管市場上賠售傳聞不斷，但實務統計顯示，2025年房市實際賠售筆數僅592筆，創下自2013年以來的新低紀錄，顯示多數「賠售」說法恐與事實不符。

6小時前

櫻花妹「細心使用」成招牌！搬家清出二手物　外國人瘋搶

隨著春天搬家旺季即將到來，許多民眾在整理家中舊物時，往往會清出大批不要的廢棄物，但在現今時代，這些「垃圾」竟能產生意想不到的價值。現在國際市場不再僅僅強調「日本製造」（Made in Japan），而是以「日本二手」（Used in Japan）的名號，在東南亞與中東地區掀起熱潮。

16小時前

過年團圓飯年味有儀式感！掌握餐桌佈置重點：紅色比例別超過四分之一

過年團聚當然一定要坐下來好好吃頓飯。每年的團圓飯，不只是吃一頓飯，而是家人情感的匯聚點。對不少人來說，一想到「過年餐桌佈置」，就聯想到凌亂的擺設、五顏六色的紅，甚至要大掃除或換家具，瞬間壓力倍增。

16小時前

2萬人搶中央社宅！　2006件「資格不符」遭刷掉

國家住都中心8日公開114年度中央社會住宅審核數據，針對外界關注的社宅申請資格及停車場使用情況，強調中央社宅推動過程完全依循《住宅法》及《內政部興辦社會住宅出租辦法》規範。最新統計指出，114年度收到了22,504件申請案，其中有2,006件遭判定不合格。

17小時前

