月花30萬登彰化租金王　「遊藝場」取代中台灣最夯KTV

▲彰化縣全年度租金最高的店面由員林市三民街的原「銀櫃KTV」舊址拿下。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

2025年彰化縣店面租賃市場成績單揭曉，根據內政部實價登錄最新資料，全年度租金最高的店面由員林市三民街的原「銀櫃KTV」舊址拿下，新租客據了解為遊藝場，以月租30萬元的大手筆簽下10年長約，榮登年度「店租王」。

原經營多年的員林「銀櫃KTV」已於2025年1月正式歇業，該地空窗僅數月便火速租出，目前現場正如火如荼進行裝潢，但對於進駐業種，現場施工人員三緘其口，更添神秘色彩。

實地走訪，目前現場已架起圍籬進行改裝工程，但究竟是哪家大型連鎖品牌或娛樂產業進駐，施工人員表示不清楚。不過據在地居民透露，目前進場裝潢的為遊藝場業者。

不過盤點2025年彰化縣店面租賃「Top 5」排行榜，產業類別涵蓋大型連鎖餐飲、美髮、手搖飲等產業，顯示民生消費仍是支撐彰化商圈租金的中流砥柱。

2~3名都落回彰化市，其中「京江小棧」月租20萬元、單價2733元拿下，該筆租賃面積約73.17坪，位於市區重要幹道，主打火鍋結合熱炒的複合式餐飲型態，看準聚餐與家庭客層需求，成功撐起高租金表現。

另外，彰化市「麗的國際髮型」月租15.5萬元搶進有「彰化華爾街」之稱的曉陽路上，租賃面積約117.88坪。台灣房屋彰化大埔特許加盟店店東邱垂杜說：「曉陽路商圈銀行與連鎖店林立，是彰化市含金量極高的路段，能在此立足顯示品牌對在地客群消費力的信心。」

▲潮流飲品「UG茶飲」以月租13萬元、單價2953元拿下彰化市中山路二段店面，成為彰化單價王。（圖／記者陳筱惠翻攝）

潮流飲品「UG茶飲」以月租13萬元、單價2953元拿下彰化市中山路二段店面，其租賃面積僅44.02坪，換算單價高達2953元，勇奪本次榜單的「單價王」。

邱垂杜說：「該店緊鄰彰化基督教醫院，人流車流龐大，UG茶飲首度插旗彰化便選在中山路與旭光西路黃金角地，展現連鎖手搖飲品牌敢於支付高單價租金以換取廣告效益與人流的策略。」

第5名則是福興鄉「成功牛排」月租11萬元、單價755元，也是唯一非市級行政區的個案，位於福興鄉中正路198號的「成功牛排」鹿港店。該地點雖行政區屬福興鄉，實則緊鄰鹿港市區，為鹿港生活圈的重要外環道。

綜觀2025年榜單，員林市憑藉單筆30萬元的交易重回焦點。員林資深房仲陳永霖分析：「員林奪冠，主要顯示員林商圈的強大韌性與業者對當地消費力的看好，加上該產業相對要求、限制要多，因此釋出就會有人接手。」

