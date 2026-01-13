快交屋了「住戶群團購」訊息狂炸　1類型網搖頭：自己找更便宜

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

有買房族表示，最近快交屋，社區住戶群在瘋狂輸出各種團購資訊，從冷氣、熱水器到冰箱通通有，看起來優惠滿滿。但他實際上自行比價後卻發現，所謂的「住戶團購價」不但沒有比較便宜，甚至和自己找的價格相比，價差還相當明顯，讓他忍不住好奇，大家真的會跟住戶群的團購嗎？

該名網友在PTT的home-sale板發文「大家會跟住戶群的團購嗎？」自己近期快要交屋，大樓住戶群組內不斷有人張貼團購優惠，可是他實際查了價格，發現不管是冷氣、熱水器還是冰箱，都眉比他自己找的優惠，價差還很明顯。

過來人曝「家電自己找」比團購便宜

貼文引發討論，「不會，根本沒比較便宜」、「除非真的比較便宜，不然不會跟」、「社區媽媽團購食物可以跟，大型的就算了」、「團購吃的就算了，家電裝潢真的母湯」、「很多只是打廣告而已」、「我家電、窗簾自己找都比團購便宜」、「團購根本只是刷存在感。」

就有人分析，社區團購有時只是利用人多好開團，實際上未必真的便宜，甚至可能是住戶或親友在賺中間價差，後續維修、保固反而更麻煩。像是金額高、規格複雜的項目，最好多比較幾家，甚至直接找附近熟識的水電師傅比較安心。也有網友認為，若是食物、農產品或低單價生活用品，倒是可以考慮嘗試。