97年阿祖級透天藏金　投資客持有1年轉手小賺230萬

▲▼ 高雄,老屋 。（圖／記者張雅雲攝）

▲高雄最老屋交易則是由去年鹽埕區97年透店蟬聯，該店今年再度轉手，成交價1680萬元。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

房子老、地段好，還是會成交。根據實價登錄，南二都去年屋齡最老交易，以台南學甲透天厝最老，屋齡高達113年，以150萬元成交。高雄最老屋交易則是由去年鹽埕區97年透店蟬聯，該店今年再度轉手，成交價1680萬元，賣家小賺230萬元出場。

根據實登，去年台南最老屋齡交易為學甲區老透天厝，屋齡高達113年，6月以150萬元成交，為地上1樓，持分地坪53.55坪，建坪僅20.34坪，換算下來為民國初期興建，堪稱阿祖級老屋。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，該物件位處學甲，該區屬於封閉型生活圈，人口外流嚴重，交易量長年低迷，多以在地自住客購屋為主，透天屋齡多為40年起跳，若無整修，總價多落在350~500萬元。近期學甲新案轉推華廈產品，單價落在2字頭，也有不少在地人購屋。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲ 2025年南二都最老宅交易。資料來源：實價登錄、台灣房屋。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

高雄最老交易則為鹽埕區七賢二路透天店面，屋齡97年，去年4月以1680萬元成交，地坪27.2坪、建坪31.2坪，備註並註明「一樓空地增建、三樓增建、四樓增建、增建滿至四樓。其他增建。」

根據實登，該透天持有僅1年就轉手，賣家2024年3月以總價1450萬元入手，持有1年獲利230萬元出場，讓該老屋持續蟬聯2025年高雄最老住宅交易。

台灣房屋南區加盟總部品牌經理陳冠銘表示，該老屋位處的七賢三路，路段為鹽埕區主要幹道之一，老屋周邊沿線聚集了不少鹽埕老牌美食名店，像是冬粉王、阿婆仔冰，隔壁的川味小吃也是在地排隊名店，老屋另一側透店，近一年也迎來全家超商進駐，展現區段的商業集客力。

雖住宅屋齡高，但因面臨主要道路，1樓具有店面出租價值，樓上亦可自住或出租，以鹽埕商圈臨路型1樓店面租金單價約在1400~1500元左右，推估投報率約落在2%左右，對新買家來說，頗具投資效益，也讓老屋更具身價。

關鍵字：老屋交易台南學甲高雄鹽埕老屋王透天厝

