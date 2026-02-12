房仲帶買家看豪宅！驚覺富商私下交易　少1動作73萬佣金全沒了

▲房仲業者帶買家看豪宅，屋主卻私下與買家進行交易。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

新加坡聖淘沙一名富商有意出售2處豪宅，但房地產仲介公司女董事控訴，她帶著潛在買家前去看房後，對方卻與買家在私下達成交易，採取法律行動追討逾3萬新幣（約新台幣73萬元）佣金。只不過，法官雖認定賣屋確實有她的功勞，但因雙方當初並未簽署合約，遭判敗訴，一毛錢也拿不到。

8視界新聞網報導，富商Marx Aurnhammer Werner Johannes擁有的豪宅就位在升濤灣，房地產仲介公司女董事Linda Natalie Gan Mee Fong於2022年得知富商有意出售豪宅，雙方透過簡訊談妥佣金比例。

[廣告]請繼續往下閱讀...

房仲帶人看房子 卻發現富商私下賣房

到了2023年7月，女董事帶著買家上門看房子，當天由她負責帶買家妻女參觀屋子，富商則與買家本人交談。沒想到看屋當晚，買家就私下寫電子郵件聯絡富商，富商隨即在拍賣平台Carousell刊登賣屋廣告，指名要與買家做直接交易，「謝絕房仲」。

雙方在議價過程中，女董事曾試圖砍價，更稱若不肯降價可能會把買家趕走，富商告知最低出售價格為320萬新幣。對此，女董事提到，她會要求買家出價323萬5000新幣，其中3.5萬新幣是她的佣金，富商也表示同意。

在這之後，買家透過拍賣平台聯繫富商表達購屋意願，但女董事並不知情。富商在諮詢律師後，確認雙方並未簽署正式代理合約，最終以313萬8000新幣（約新台幣7686萬元）把豪宅賣給買家，並在2023年9月完成交易。

女董事直到同年10月才發現這一切，主張買家是由她開發，理應獲得1%佣金即3萬1380新幣，但富商表示，買家是透過拍賣平台進行交易，並非透過她。最終，女董事所屬的房地產仲介公司對富商採取法律行動，追討佣金。

關鍵合約成了敗筆

起訴方房地產仲介公司稱，有與富商之間存在協議，女董事帶來買家，自然應獲得佣金。不過富商指出，兩人之間並未簽署任何代理合約，豪宅交易是在拍賣平台上進行，所以沒有理由支付佣金給她。

法官認定，雙方之間確實存在協議，買家確實是女董事帶來的，富商透過拍賣平台售屋只是為了躲避佣金，「女董事如果和富商簽署合約，她理所應當獲得佣金。但很不幸的，他們並未簽合約」，只能駁回訴求。

根據《房地產代理法令》第44條規定，房地產代理必須與客戶簽署法定書面合約，才能針對佣金等相關費用提出訴訟。