22組人搶北屯6年知名社區　內行加價21%得標

記者陳筱惠／台中報導

北屯區近年來一直是房市交易的熱門重心，2025年下半年，位於廍子環太東路的指標社區「總太2020」6樓戶，於第四拍跌破行情，引發22組買家投標，成為2025年台中法拍市場最具代表性的熱門案件之一。信義房屋專家認為，最終價單價仍維持在26萬元左右，對於自住客或長期置產客而言，依然是相當划算。

《地產詹哥老實說》EP291／「跟名嘴反著走才賺錢」 帥過頭嗆：酸我15年還沒房的人最渣

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲廍子環太東路的指標社區「總太2020」6樓戶，於第四拍跌破行情，引發22組買家投標，成為2025年台中法拍市場最具代表性的熱門案件之一。（圖／記者陳筱惠攝）

該物件底價半價吸引22路人馬瘋搶，根據台中地方法院公告資料顯示，該物件為位於北屯區環太東路，總坪數為 35.38坪，在歷經前三拍流標後，價格一路下修。

由於第四拍底價僅768萬元，單價甚至回到了2字頭初期的「破盤價」，這對於屋齡僅約5、6年的新成屋來說極具誘惑力。開標當日由力興資產管理股份有限公司以總價929萬元加價奪下，溢價率約21%，換算拆算車位後之單價約為 26.26萬元。

▲以目前區域新成屋普遍站穩3字頭，這筆法拍交易即便加價後，單價仍維持在26萬元左右。（圖／記者陳筱惠攝）

寬頻房訊發言人徐華辰說：「該案件之所以能吸引22人投標，除底價誘人外，還有點交物件，法院筆錄註明該物件查封時為『空屋』，拍定後點交，大大降低買家的風險與處理成本。」

另外，區域剛需旺盛，是傳統首購區，以該社區「總太2020」來說社區規模大、公設豐富，深受年輕家庭與首購族青睞，租屋市場與二手買賣市場都相當熱絡。

信義房屋太平新興店經理吳俊霆表示：「該物件2房法拍價首拍1500萬元明顯高於區域行情，落到第四拍以明顯低於行情，才會出現加價、溢價的狀況。」

不過吳俊霆也觀察：「目前行情來說，雖然最終成交價929萬元比底價高出161萬元，但以目前區域新成屋普遍站穩3字頭、甚至上看4字頭的市場行情來看，這筆交易即便加價後，單價仍維持在26萬元左右，對於自住客或長期置產客而言，依然是相當划算。」

《地產詹哥老實說》EP291／「跟名嘴反著走才賺錢」 帥過頭嗆：酸我15年還沒房的人最渣

信義房屋更多相關新聞



