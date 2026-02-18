ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

22組人搶北屯6年知名社區　內行加價21%得標

記者陳筱惠／台中報導

北屯區近年來一直是房市交易的熱門重心，2025年下半年，位於廍子環太東路的指標社區「總太2020」6樓戶，於第四拍跌破行情，引發22組買家投標，成為2025年台中法拍市場最具代表性的熱門案件之一。信義房屋專家認為，最終價單價仍維持在26萬元左右，對於自住客或長期置產客而言，依然是相當划算。

《地產詹哥老實說》EP291／「跟名嘴反著走才賺錢」　帥過頭嗆：酸我15年還沒房的人最渣

▲▼ 總太2020，家樂福超市,大里溪 。（圖／記者陳筱惠攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲廍子環太東路的指標社區「總太2020」6樓戶，於第四拍跌破行情，引發22組買家投標，成為2025年台中法拍市場最具代表性的熱門案件之一。（圖／記者陳筱惠攝）

該物件底價半價吸引22路人馬瘋搶，根據台中地方法院公告資料顯示，該物件為位於北屯區環太東路，總坪數為 35.38坪，在歷經前三拍流標後，價格一路下修。

由於第四拍底價僅768萬元，單價甚至回到了2字頭初期的「破盤價」，這對於屋齡僅約5、6年的新成屋來說極具誘惑力。開標當日由力興資產管理股份有限公司以總價929萬元加價奪下，溢價率約21%，換算拆算車位後之單價約為 26.26萬元。

▲▼廍子,北屯,重劃區,轉手,總太2020 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲以目前區域新成屋普遍站穩3字頭，這筆法拍交易即便加價後，單價仍維持在26萬元左右。（圖／記者陳筱惠攝）

寬頻房訊發言人徐華辰說：「該案件之所以能吸引22人投標，除底價誘人外，還有點交物件，法院筆錄註明該物件查封時為『空屋』，拍定後點交，大大降低買家的風險與處理成本。」

另外，區域剛需旺盛，是傳統首購區，以該社區「總太2020」來說社區規模大、公設豐富，深受年輕家庭與首購族青睞，租屋市場與二手買賣市場都相當熱絡。

信義房屋太平新興店經理吳俊霆表示：「該物件2房法拍價首拍1500萬元明顯高於區域行情，落到第四拍以明顯低於行情，才會出現加價、溢價的狀況。」

不過吳俊霆也觀察：「目前行情來說，雖然最終成交價929萬元比底價高出161萬元，但以目前區域新成屋普遍站穩3字頭、甚至上看4字頭的市場行情來看，這筆交易即便加價後，單價仍維持在26萬元左右，對於自住客或長期置產客而言，依然是相當划算。」

《地產詹哥老實說》EP291／「跟名嘴反著走才賺錢」　帥過頭嗆：酸我15年還沒房的人最渣

信義房屋更多相關新聞


 

關鍵字：台中法拍北屯房市總太2020破盤成交自住置產

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

底標僅95萬！　44人搶前鎮「無地透天」幸運兒加價2.7倍拿下

在政府打房、限貸等因素下，高雄去年法拍拍定案件與交易金額雙雙下滑，交易金額從前年101億元，滑落到去年54億元，近乎腰斬，不過在低總價帶支撐下，仍有部分物件出現超高搶標盛況，尤其前5名最多人投標的案件，多具備「低總價、無土地持分」的特色。

35分鐘前

23人搶五股新古屋上演「衝上拍」　專家傻眼：1拍無人問

五股洲子洋1間權狀36坪（含1車位）的新古屋流入法拍，一拍流標、二拍底價降至969.6萬元，換算單價30.2萬元，吸引23人投標，成為2025年新北最夯法拍屋。

1小時前

年底完工！「台中公園第一排」二期好宅　共享客廳廚房

在台中市精華地段的「台中公園二期好宅」日前舉行上樑典禮，據了解公園二期好宅按照原定工程進度，預計可在今（2026）年底時順利完工，該案提供兩種房型，並設有8個店舖，完工後會與公園一期好宅串連，共享資源。

2小時前

北中南「撿便宜地圖」全公開　地產記者勸：這幾區千萬別當最後一棒！

在房市買氣轉冷、建商讓利訊號明顯之際，該不該進場、又該買在哪？最新一集《地產詹哥老實說》邀請ETtoday房產中心3位記者，點名目前「最值得看」與「該停看聽」的房市區塊，並給自住、首購族具體建議。

2小時前

22組人搶北屯6年知名社區　內行加價21%得標

北屯區近年來一直是房市交易的熱門重心，2025年下半年，位於廍子環太東路的指標社區「總太2020」6樓戶，於第四拍跌破行情，引發22組買家投標，成為2025年台中法拍市場最具代表性的熱門案件之一。信義房屋專家認為，最相當划算。

3小時前

多年前看房！問結構工法「竟被冷回1句」　網爆共鳴：現在不同了

知名地產專欄作家「地產秘密客 Ting & Sam」先前在社群平台分享深刻的看房往事。多年前，她在竹北看預售屋時，銷售小姐不僅直接打探職業，甚至在被問及結構工法時，竟不耐煩地一句話帶過。話題引爆共鳴，一票過來人點頭表示，「似曾相識的經歷，原來很多人都遇過」、「確實有遇過」。

6小時前

高齡租屋悲歌！高雄老婦租約到了「覓無厝」　慘遭房東提告驅離

年紀大了會很難租房嗎？網友在PTT發文，寫下長輩租屋經驗，表示年紀過了60歲以後，想租屋卻屢屢碰壁，多數房東考量年紀後均予以婉拒，感嘆老了居然要為「有沒有地方住」擔心。而高雄也出現一起真實的案例，一名洪姓老婦原租約已屆滿，房東不願續租，同時也因年紀大了找不到其他租屋處，無奈之下只能繼續落腳原住處，結果遭房東提告請求遷離。

16小時前

過年插花老像大蔥？冠軍花藝師教你居家佈置「瓶花不翻車」3 招

農曆過年，不少人會替居家空間換上年節佈置，從家具擺設、軟裝細節到花藝配置，都是營造氛圍的重要元素。不過，許多人在家嘗試瓶插時，常遇到花材一插進瓶中就直挺挺站著，比例失衡，反而影響整體空間質感。

16小時前

離島也蓋社宅！　澎湖金門逾300戶拚2026、2027年完工

國家住宅及都市更新中心（住都中心）在全台各地興辦社會住宅，至今已完工、已決標的戶數已經突破7萬戶。住都中心在澎湖縣、金門縣跟連江縣都規劃了社宅，金門1案、澎湖1案以及馬祖南、北竿各1案。

19小時前

看房超滿意「唯獨2間衛浴沒開窗」　一票推神機：很夠了

一名網友近期看中一間房，但由於室內兩間衛浴都沒開窗，讓他陷入掙扎。PO文掀起熱烈討論，不少人認為，浴室的通風問題能靠後天設備解決，而客廳、書房等採光才更為重要；也有網友直言，「世上沒有完美的房子，若已達到85分滿意度就該把握，剩下的只能靠軟硬裝潢與電器設備來彌補。」

19小時前

【身體先投降】30歲模仿特務耍帥　蹲下膝蓋痛站起來秒暈快倒地

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

高雄「最短命百貨」地下室18萬..

男29歲擁有16間房　財富累積..

房市慘淡「一票喊賠售？」　真實..

日本飯店列「NG行為清單」　帶..

看房超滿意「唯獨2間衛浴沒開窗..

苗栗「1坪衝上57萬」嚇壞他：..

多年前看房！問結構工法「竟被冷..

參觀夢幻豪宅　男22天被通知：..

咬牙買房or終生租屋？　上班族..

相中一間房但有1缺點！網搖頭：..

ETtoday房產雲

最新新聞more

底標僅95萬！　44人搶前鎮「..

23人搶五股新古屋上演「衝上拍..

台中公園第一排　二期好宅年底完..

北中南「撿便宜地圖」全公開　地..

22組人搶北屯6年知名社區　內..

多年前看房！問結構工法「竟被冷..

高齡租屋悲歌！高雄老婦覓無厝　..

居家佈置「瓶花不翻車」3 招

離島也蓋社宅！　澎湖金門逾30..

看房超滿意「唯獨2間衛浴沒開窗..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366