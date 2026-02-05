尪狂酸「一輩子不會中獎」　人妻爽贏1.9億豪宅！再拿1000萬現金

▲女子沒有聽老公勸阻，堅持參加房產抽獎長達4年，幸運抽中1.9億豪宅。（圖／翻攝自omaze）

英國一名女子長期參加房產抽獎，儘管丈夫百般勸阻、吐槽她「這輩子絕對不可能中獎」，她仍堅持投注，沒想到這份執著讓她一舉抱回價值450萬英鎊（約新台幣1.9億元）的湖畔頂級豪宅，晉升千萬富豪。她幽默笑稱，這次中大獎證明她不聽老公的話是正確決定。

老公狂酸！人妻堅持4年中大獎



BBC、每日郵報報導，幸運兒59歲女子尼古拉（Nicola Dickinson）與58歲丈夫馬丁（Martyn Dickinson）過去30年都住在斯溫頓同一間房子，她參加房產抽獎活動已持續四年，透過訂閱服務每月支付25英鎊（約新台幣1060元），如今成功抽中位在湖區的夢幻豪宅。

不只湖邊豪宅 還拿千萬現金

這棟豪宅不僅附帶私人湖泊，還設有三溫暖、按摩浴缸及健身房等空間，除了無須房貸，印花稅、法律相關費用也都不必付，且能選擇自住、出租或是出售，主辦單位還額外贈送25萬英鎊（約新台幣1060萬元）現金。根據房仲的說法，若選擇長期出租，每月租金收入大約有4000英鎊（約新台幣17萬元）。

尼古拉受訪時回憶，丈夫馬丁總愛碎唸要她別再浪費錢，甚至斷言她不可能中獎，「謝天謝地我沒聽他的話，我們現在是千萬富豪了」。她透露，當初接到中獎通知電話時，一度不敢相信是真的，心想頂多就是中1000英鎊，從來沒想過能夠抽中房子，「我們周末開香檳慶祝」。

尼古拉指出，夫妻倆一輩子為了家庭辛勤工作，「這次勝利確實改變我們所有人的生活」，計畫利用這筆財富為孩子們提供好的人生起跑點。