一表看32年前台中市房價布局　豪客最愛西屯「被這區強壓」

▲台中房市歷經30年發展，一張1994年的房價表揭露，當年台中市最精華的區域是西區。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

一張1994年的房價表揭露，當年台中市最精華的區域是西區，參考單價為21萬元，而現在房價最高的西屯區，當時單價則為16萬元，反觀現在，西屯蛋黃區均價7字頭甚至破百萬，對比當年，漲幅達7倍以上。

《地產詹哥老實說》EP291／「跟名嘴反著走才賺錢」 帥過頭嗆：酸我15年還沒房的人最渣

[廣告]請繼續往下閱讀...

回顧30多年前的台中房市，大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出：「1990年代台中縣市新案房價基本都位處1字頭，即便是蛋黃區，房價與蛋白區的每坪價差也控制在10萬元以內，例如當年海線沙鹿單價13萬元，與台中市中心的西屯區16萬元相比，差距並不明顯。」

▲台中房價30年來的巨大落差，反映的不只是價格上漲，而是城市發展重心與資源配置的結構性轉移。（圖／翻攝金晟發冠軍磁磚公司）

賴志昶分析：「受惠於台中捷運通車與各大重劃區（如七期、水湳）開發，加上疫情後台商回流熱錢持續湧入，台中成為這波房市起漲的最大受益區，如今蛋黃區均價直逼7字頭，甚至不乏每坪破百萬的高價交易，增幅達7倍以上；而海線或山線蛋白區新案也站上3字頭，漲幅約3倍，這顯示蛋黃區的資產增值效應遠高於蛋白區，兩者價差已不可同日而語。」

正心不動產估價師聯合事務所協理陳孟筠表示：「台中房價30年來的巨大落差，反映的不只是價格上漲，而是城市發展重心與資源配置的結構性轉移。過去縣市未合併、重大建設尚未成形時，各區房價差距有限，但隨著捷運、重劃區與產業佈局逐步到位，資金與人口快速向核心區集中，蛋黃與蛋白區的價格階級因而被全面拉開。」

陳孟筠認為，隨著房市大幅度趨冷，投資氛圍消退，市場將全面回歸剛性買盤，對自住購屋族而言，當前市場不宜再用過去30年的漲幅想像未來報酬，反而應回頭檢視自身需求與負擔能力，至於過度仰賴建設題材撐起價格、但生活機能仍在「未來式」的區域，在資金退潮後，恐將率先面臨修正壓力，成為房市盤整期的觀察指標。

《地產詹哥老實說》EP291／「跟名嘴反著走才賺錢」 帥過頭嗆：酸我15年還沒房的人最渣