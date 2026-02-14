馬年招財秘辛！　風水專家：冰箱必備3食材、正財位擺1植物

記者張雅雲／高雄報導

馬年到來，民眾最關心新的一年財運，專家指出，2026年為「丙午年」，五行屬火，整體大環境呈現積極、快速變動的格局，象徵機會多，但同時也伴隨衝突與波動，想在新的一年財源滾滾，可以透過居家風水的簡單3招來招財。

▲2026年為「丙午年」，五行屬火，整體大環境呈現積極、快速變動的格局，想在新的一年財源滾滾，可以透過居家風水的簡單3招來招財。（圖／記者張雅雲攝）

睿炎開運創辦人許睿朕分析，丙午年屬於火氣旺盛的流年，適合主動佈局、積極求變，但切忌躁進。尤其在財務與工作上，更要避免「衝過頭」，否則容易因判斷失誤而出現破財風險。因此，透過居家空間調整，營造穩定、順流的氣場，有助於守住正財、減少財運無謂流失。

▲最重要的「正財位」，就在大門一進來的45度角位置，可擺放有土的盆栽植物招財。（圖／記者張雅雲攝）

從居家風水來看，最重要的「正財位」，就在大門一進來的45度角位置。許睿朕建議，該區域務必保持明亮、整潔，可擺放有土的盆栽植物，例如巴西鐵樹、發財樹等，象徵財氣生生不息。需特別注意的是，帶刺植物或容易凋謝的花卉，反而容易破壞財氣，不宜放置於財位。

民眾陳小姐分享，過去常在財位堆放雜物，「聽完建議後重新整理，雖然不敢說可以馬上招財，但至少家裡看起來清爽，心情也穩定很多。」

▲玄關是氣流進出的第一道關卡，若鞋子、雜物堆積，不僅影響動線，也容易讓外來穢氣滯留。（圖／記者張雅雲攝）

而不少家庭常忽略玄關的重要性，許睿朕提醒，玄關是氣流進出的第一道關卡，若鞋子、雜物堆積，不僅影響動線，也容易讓外來穢氣滯留，間接影響財運。建議鞋子集中收納於鞋櫃內，保持地面清爽，有助於「迎財不迎煞」。

除了財位，冰箱更被視為現代家庭的「財庫象徵」。許睿朕指出，冰箱若長期空蕩蕩，代表家中財庫不足，容易出現入不敷出的狀況，建議冰箱內保持一定食物存量，特別是存放魚、肉、雞等日常食材，象徵家中衣食無虞、財源穩定。

不過，冰箱並非「塞滿就好」，許睿朕說：「仍須定期整理、避免過期食品與異味，維持乾淨整齊，才能真正發揮聚財效果。」

許睿朕強調，丙午年整體運勢走向「快、動、火」，越動越有機會，但前提是基礎要穩，民眾不妨從居家風水的小細節著手，顧好財位、玄關與冰箱這3大關鍵，讓2026年在變動中，招財也能穩穩守住財運。

▲2026年居家風水開運3招。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

