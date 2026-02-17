ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

宜蘭2026地價公告出爐　羅東夜市轉角蟬聯地王24年

▲羅東夜市轉角地，蟬聯宜蘭縣地王24年。（圖／宜縣府提供）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣2026年度公告土地現值及地價正式公布，整體地價較2025年上漲約1.64%。其中，羅東夜市的民權路93號路角地再度奪下全縣「地王」寶座，公告土地現值每坪達150.3萬元，較今年微幅上漲0.6%。這塊地自2003年起至今已連續24年蟬聯宜蘭地王。相較之下，最低地價則落在武荖坑與東澳間的林班地，每坪僅331元。

宜蘭縣地政處指出，公告土地現值及地價的作業期間為去年9月2日至今年9月1日止。受央行不動產信用管制影響，全縣不動產交易量減少，移轉件數較上一期大幅縮減45.39%。然而，土地取得成本、建築成本上揚加上通膨壓力，仍支撐宜蘭預售屋及新成屋市場的成交行情。

在地價表現方面，全縣12個行政區地價呈現微幅上漲或持平趨勢。地政處表示，礁溪鄉與蘇澳鎮因市地重劃開發案帶動，地價漲幅達2.2%至3%；宜蘭市、羅東鎮等地區則因公共建設及生活機能逐漸完善，地價上漲約1.3%至2%。至於大同鄉及南澳鄉兩個原住民地區，交易量穩定，地價維持不變。

整體來看，宜蘭縣不動產市場呈現「價穩量縮」的格局。地政處表示，宜蘭地價受交通建設及公共工程利多影響，未來仍有穩定發展的潛力。

關鍵字：宜蘭2026地價公告羅東夜市地王

