房價凹陷區撿便宜！　海線3區「市區半價再下殺」機會多

▲台中都會區持續擴張，核心地段新案房價最高突破百萬元大關，購屋族目光轉向「房價凹陷區」已成為進入台中房市的關鍵策略。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中房價「凹陷區」大盤點，當蛋黃區站上高點，這幾區僅需半價即可成家，隨著台中都會區持續擴張，核心地段新案房價最高突破百萬元大關，均價也站上7字頭，對於預算有限的首購族與換屋族而言，將目光轉向「房價凹陷區」已成為進入台中房市的關鍵策略。

《地產詹哥老實說》EP292／打臉帥過頭？ 專家揭「蛋白溢漲區」：鳥蛋比不過恐龍蛋！

台中市核心地段新案房價最高突破百萬元大關，均價也站上7字頭，但海線新核心，梧棲、清水、龍井還有「3字頭」奇蹟，在全市房價普漲的浪潮下，台中海線地區因基期較低，成為最受矚目的凹陷區。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出：「從數據上來看，梧棲區均價30.3萬元與清水區36.6萬元，這兩區目前仍保有3字頭的親民行情。」

▲未來捷運藍線的貫通將是海線房價翻轉的最大引擎，3字頭的基期相較於市區，具備極高的CP值與增值潛力。。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

另外，龍井區均價30.2萬元，房價上也相對有競爭力，其優勢在於地理鄰近性，向上銜接西屯、向東鄰近南屯，能有效接收中科外溢的買盤買氣。

不動產實務顧問紀光烜認為：「大海線中，還有相對蛋殼的大甲區，雖然在地理上被視為台中邊陲，但其房市結構卻異常穩固，除了商業機能高度自給自足，不需依賴市區外溢買盤。周邊幼獅工業區的就業人口，為大甲提供了穩定的換屋與首購支撐。」

紀光烜說：「目前大甲區新案單價約31.2萬元，僅為市區的1/3。對於在地生活圈的民眾來說，是入手透天或新大樓的實惠選擇。」

代銷業者莊奇庭認為：「近期有不少新預售個案出現擦邊基地，價格卻很優惠的現象，不論是靠近北屯區的潭子、太平，或是與七期享有同樣機能的新案、甚至是捷運周邊卻非重劃區的個案，都紛紛有讓利狀況出現，與市場行情相差20%左右的價格，2026年自住買盤不僅佈局大區塊的凹陷區，小範圍的凹陷區同樣值得關注。」

