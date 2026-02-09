老父賣地「沒過戶就往生」　兒子繼承須列報遺產

▲一位老翁去年底賣出一筆土地卻尚未過戶便辭世，兒子小明後擔心遺產稅暴增。示意圖非事發地。（圖／記者陳筱惠攝）

記者葉國吏／綜合報導

一位老翁去年底賣出台南一筆土地卻尚未過戶便辭世，兒子小明後擔心遺產稅暴增，所幸即時詢問稅務人員，依規定申報遺產、債務與債權，順利避開漏報受罰的風險，也釐清土地交易未完成時的課稅眉角。

土地已賣不等於不算 遺產登記時間點是關鍵

財政部南區國稅局指出，只要被繼承人生前簽好買賣契約，但過世前仍未完成不動產移轉登記，這筆房地在法律上仍屬其名下財產，申報遺產稅時就必須列入。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過也不是全然吃虧，因為被繼承人生前負有把土地交付給買方的義務，這在稅務上被視為尚未清償的責任，可以當作債務，自遺產總額中扣除。

▲國稅局表示，遺產包含「別人還沒給付的錢」，所以也要一併申報遺產稅。（示意圖／記者賴志昶攝）

未收價金也要算 債權同樣跑不掉

國稅局進一步說明，遺產稅是以死亡當下留下的一切財產來計算，包含「別人還沒付給你的錢」。也就是說，賣地後尚未收齊的款項，屬於應收帳款，必須一併申報。

換句話說，土地列入遺產，同時扣掉相同金額的未清償義務，而還沒入袋的價金，則會被歸類為債權，三者都要老實呈現。

以老翁的實際狀況來看，稅務專家舉例說明，他在114年12月初把土地以2億元賣給買方，但月底過世時，登記還沒辦完，且仍有1億5000萬元未收到。這時，土地要以當年度公告現值8000萬元計入遺產，同時也能列8000萬元債務扣除。至於那筆還沒拿到的1億5000萬元，則必須當成債權，一併加進遺產總額計算，整體稅額才能算得正確。