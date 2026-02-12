回家會拉窗簾！他好奇「買景觀宅會考慮什麼」　網大讚：太舒服了

▲原PO想知道住在景觀宅有什麼好處？（示意圖／Pixabay，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

買房考量百百種，有人重視交通機能，也有人嚮往優美景色。一名網友近日發文表示，親戚有意購買「景觀宅」，想圓兒時的夢想，住在湖岸綠樹邊。由於他其實還是更偏好住在都會區，所以就想知道，大家購買景觀宅的考量為何？貼文曝光後，引起討論。

親戚想圓夢買景觀宅

這名網友在PTT上，以「住景觀宅的好處有哪些？」為標題發文，提到親戚最近看了主打湖景的建案。原PO轉述親戚說法，指出對方小時候常跟朋友去搶摘芒果，或到湖邊，所以隨著年紀增長，就想要圓夢，住在湖岸綠樹旁。

網友偏好住都會區，想知道為何想買景觀宅？

原PO搜尋該建案後發現，附近的生活機能其實都還算不錯，似乎相當適合當作退休宅。不過他也表示，自己更加重視交通與機能，傾向住在都會區，加上在家多半會拉上窗簾，便不會考慮窗外要長什麼樣子，因此他就想知道，買景觀宅的人都會考慮什麼？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我家對面是大公園，除了景觀，小孩可以經常去運動」、「這就需求問題，一天在家時間如果超過20小時，一定要在意採光通風跟戶外景色啊」、「我很愛欸，河景、山景、田景的都各有優點，天氣好坐在陽台曬太陽喝咖啡，太舒服了，沒事也不需要拉窗簾」。也有網友說，「你的景觀有手機好看嗎」、「相信我，景觀你大概看2星期就膩了，會後悔多的100萬怎不能拿回來」。