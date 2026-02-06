ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

無業狀態「但有收入」房東肯租嗎？　內行曝關鍵：沒有一定

▲▼雅房,租屋,房間。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲沒有工作的話，會不會不好租屋？（示意圖／取自Pixabay，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

如果沒有工作，會不會不好租屋？一名網友近期在網路上發文，表示自己因為某些因素不想與家人同住，所以一度考慮辭職且在外租屋，但他也擔心，房東會因其沒有穩定職業而拒絕出租。對此，信義房屋專家認為，這其實沒有一定，也要看當事人租房的價格、等級，如果租金6、7000元，房東說不定就可以接受。

考慮辭職「隱居」，又擔心無業被拒租

該網友在PTT上，以「沒有職業會比較難租房嗎」為標題發文表示，他有考慮辭去現在的工作，尋找一個地方租屋並隱居，因為他有一些個人原因，不想與家人住在一起。

「包租公」朋友偏好2職業租客

但原PO說，他擔憂房東對於沒有穩定職業的租客會抱持疑慮，因為他過去曾聽一位「包租公」朋友分享租屋偏好，對方說自己偏好租客是工程師或護理師，因為住所真的只是用來睡覺。

原PO以此邏輯推論並提問，如果他某天要出去租房子，且已經是無業狀態，會不會即便他有錢，房東也不想租呢？

▲▼租屋,買房,套房,房間。（示意圖／Pixabay）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「看起來不要太奇怪就可以」、「年紀（有無家人同住）、談吐，還有本身是否不修邊幅，大概是我看是否要租給他的一些評估條件」、「我遇到租客基本上會要求工作證」、「只怕沒錢，不怕沒工作」、「會喔！除非你是學生」。還有網友問，「你幹嘛不租房子之後再辭職」。

專家分享看法　可能依房子的價格而有不同狀況

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，這其實沒有一定，也要看當事人租房的價格、等級，如果租金6、7000元，即便告訴房東事實，對方也可能會接受；但如果租比較貴的房子、品質比較好的，房東就有可能挑房客，或擔心付款的狀況，進而考量工作、收入，甚至家庭成員是否單純，但這就是看每個房東的想法。

關鍵字：租屋PTT職業信義房屋曾敬德

