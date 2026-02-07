同個社區「房仲、代銷賣房」每坪差15萬！內行曝可能原因

▲原PO發現代銷和房仲賣的價格有落差。（示意圖／取自Pakutaso，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

買房可說是人生大事，而在購屋過程中，價格往往是很多人首要考量的因素。近日有一名女網友發文表示，她最近因為有自住需求，於是開始關注房市，但她卻意外發現，同一個社區內，建商代銷開出的價格，竟然比房仲轉售的價格高出許多，讓她相當困惑。對此，信義房屋專家認為，如果房仲是賣轉售戶的話，也可能是因為這幾年房價漲比較多，所以雙方賣的價格才有落差。

建商代銷開的價格比房仲貴！每坪價差15萬

這名女網友在Dcard上，以「想請問跟仲介買或代銷買」為標題發文，提到她發現有些社區，一邊是房仲在賣屋主轉售的物件，另一邊則是建商代銷在販售餘屋。不過，建商代銷開出的價格，每坪大約比房仲高出15萬元左右。

原PO實際詢問代銷，對方態度堅定表示完全沒有議價空間，不可能降價，讓她感到相當疑惑。

轉買房仲轉售戶？原PO求問注意事項

原PO不解表示，在同個社區、產品差不多的前提下，不同銷售方卻有如此明顯的價差，到底誰會選擇跟建商購買？此外，她也向網友請教，如果改跟房仲購買轉售戶，是否有需要特別留意的地方？像是貸款成數、房屋狀況、交屋條件或是其他隱藏成本等細節。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「因為建商會考量樓層與面向位置等等因素，賣價都有設定，他不能賣比之前便宜太多，會被之前的買家抗議。通常不可能高15萬那麼多，價差那麼多，代表樓層高度或是位置差很多」、「我去年10月跟建商代銷買的，一開始也是因為透過仲介看轉賣，意外發現建商有餘屋在賣。但狀況跟你算相反，仲介的物件價格很硬」。

房仲、代銷賣房價格有落差？專家曝可能原因

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，如果房仲是賣轉售戶的話，也可能是因為這幾年房價漲比較多，而房仲手上的房子，是屋主幾年前買的價格；至於代銷，則是販售餘屋，是當下的價格，因此雙方賣的房子才有價格落差。

但無論如何，曾敬德認為買便宜的房子就好了，而比較需要注意的，就是交易過程是否安全、留意金流不要進到私人帳戶，以及找自己信任的代書。