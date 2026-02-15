相中一間房「機能、坪數都滿意」但有1缺點！網搖頭：不是好買賣

▲買房會考慮工作地點嗎？（示意圖／取自Pixabay，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

買房是人生大事，地點的選擇往往決定了未來的生活品質與通勤成本。近日有一名女網友發文透露，最近正準備購入人生第一間房，該房不論是機能還是坪數，都讓她滿意，唯獨通勤時間需花費一小時，讓她陷入兩難。貼文曝光後，引起討論。

準備買第一間房！她跨縣市覓得優質屋

這名女網友在Dcard上，以「你買房會考慮工作地點嗎？」為標題發文，提到她目前居住在一個相對偏僻的小鎮，她覺得當地的房價實在對不起該地的居住品質。

原PO透露，她最近有意購入人生第一間房，而她也看到外縣市有不錯的物件，不僅價格差不多，且無論是生活機能還是房屋坪數，都比現在的環境優秀許多，讓她相當心動。

雖滿意機能與坪數 但通勤時間過長

不過原PO坦言，雖然外縣市的房子各方面條件都很吸引人，但最大的缺點就是距離公司較遠，每天必須花費大約一小時通車上班。面對優質居住環境與長途通勤的拉扯，她實在不知道該如何抉擇，因此決定上網詢問廣大網友的意見。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我幾次買房都買在距離公司15分鐘內車程的地方，覺得通勤是人生最沒有意義的事情，花時間又累，早上都睡不夠了還要通勤，下班都很累了，想早點回家了還要通勤」、「買房是為了生活，不要為了買而買，如果花了買房的錢，換來的是一小時的通勤，這並不是一筆好的買賣」。但也有網友說，「其實通勤1小時才是一般人的日常，因為根本買不起公司旁邊的房子」。