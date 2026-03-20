交屋後一定要驗屋嗎？　內行給建議：比較安心

▲交屋後，一定要找人驗屋嗎？（示意圖／取自Pixabay，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

買房是人生大事，交屋階段更是關鍵，許多細節都需要仔細確認。近日有一名女網友發文表示，她在台中購買了新建案，近期接獲通知準備交屋，但身為首購族的她，對於是否該找尋專業驗屋公司感到相當猶豫。身邊親友對此看法不一。對此，信義房屋專家認為，其實可以依建商來決定，如果比較大型、有名，也沒有一定要驗屋。

首購族交屋！猶豫是否找人驗屋

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這名女網友在Dcard上，以「交屋會找人驗屋嗎？（心慌首購族）」為標題發文，提到她在台中買了一間新建案，已經等待許久，最近終於等到交屋的通知了。不過，原PO坦言自己有很多地方不太懂，加上家裡一直以來都是租房，父母也沒有相關經驗，因此面對交屋感到有些不知所措。

親友看法兩極！她詢問過來人經驗

原PO指出，身邊朋友對此看法兩極，有人建議一定要找專業驗屋公司，否則一般人根本看不出建商的問題；但也有人認為以前的人沒驗屋，房子照樣住得好好的。原PO認為，花錢驗屋是為了保障房子未來不出狀況，因此好奇詢問廣大網友，第一次交屋是否有找驗屋？還是這單純只是買個心安？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「驗屋本來就是買心安的，驗出來沒問題不心安嗎」、「驗屋有些設備可以幫助你找到隱藏缺失」、「上網查一下會有標準的驗屋流程，外觀破損瑕疵是必要驗出來的，其他很多防水或電路，那些都是有保固的，當下沒驗出，然後還是會替你處理」、「找驗屋公司來驗屋會比較好，剛開始打算自己看，但真的一看到自己的房子，腦袋一片空白」。

一定要驗屋嗎？專家曝看法

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，有時候驗屋後，十幾處被貼起來要改進，可能會讓人怕怕的，所以也可以依建商來決定，如果比較大型、有名，也沒有一定要驗屋，但如果是一些會壓價格的建商，或是自己實在不會看，還是花錢找人驗屋，可能會比較安心。