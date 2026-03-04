ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

交屋1年「天花板漏水」維修費17萬找前屋主討？網搖頭：1情況免責

▲▼新家,新北房產,台北買房,社區大樓,電梯大樓,景觀宅。（圖／記者許凱彰攝）

▲交屋一年後出現漏水狀況。（示意圖／記者許凱彰攝）

記者施怡妏／綜合報導

買房後才發現漏水，究竟該怪誰？一名網友表示，賣掉公寓3樓的房子，新屋主入住一年多後，前陽台天花板開始出現滲水情況，找專業抓漏後才知道，漏水源頭竟是四樓住戶的排水區，維修費還高達17萬元，疑惑該由誰負責？是4樓住戶、原本3樓屋主，還是仲介負責？話題掀起熱論。

交屋一年後漏水　抓漏確認源頭在樓上

一名網友在「買房知識家」發文，買方買了3樓的公寓房，交屋已經一年多了，但最近出現陽台天花板有漏水的狀況，請來專業抓漏評估後，確認漏水源頭來自4樓住戶的排水區，維修報價高達17萬元，是因為3樓的正上方、是4樓的排水孔洗東西的地方。

原PO不禁好奇，房屋交屋後一年出現漏水的問題，應該找誰處理？「這個原因是4樓的屋主要處理？還是原本3樓的屋主要處理？還是仲介處理？謝謝。」

維修17萬元找誰負責？　網一面倒：找樓上的

貼文一出，網友認為，既然已確認漏水源頭來自4樓排水區，法律上應由4樓屋主負責修繕，「已經交屋過一年多了，正常就是漏水來源是哪戶，就找誰負責，如果你能舉證是交屋前就發生的問題，就是原屋主要負責修繕」、「這問題不用再問，就是找4樓處理，與3樓及仲介無關」。

另外，有網友補充，「如果是仲介調查過，有漏水卻沒告知，是仲介的問題；但如果是仲介一開始就說明這是個漏水房，你同意了，甚至是仲介修繕後你也沒出狀況，那仲介也沒什麼問題」、「原屋主要負擔的是交屋前即有的瑕疵擔保，仲介除非有隱瞞資訊，否則他只是擔任溝通的角色，不該是由仲介負責」。

關鍵字：買房漏水維修責任仲介公寓

