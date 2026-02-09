首購族買房遇限貸令！20萬首款「淪違約金」　女請求酌減遭駁回

▲蔡女買房支付第一期款項後遇上政府實施限貸政策，因此尾款開天窗，被迫違約。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

記者莊智勝／苗栗報導

苗栗縣一名蔡姓女子113年7月透過不動產公司仲介，與林男約定以總價100萬元購入林男名下一塊房地，並將第一期款項20餘萬元匯入信託專戶，未料後續因政府實施限貸政策，導致蔡女未能順利支付尾款，被迫違約，蔡女不甘第一期價金因此遭沒收，提告請求將違約金酌減至3000元。苗栗地院法官審理後，駁回蔡女請求。可上訴。

判決書指出，蔡女113年7月透過仲介與林男達成協議，約定以總價100萬元購入系爭房地，並約定分期付款，第一期簽約款為20萬元，後續完稅款30萬元、尾款50萬元，蔡女也依約將24萬元存入信託專戶。

蔡女表示，原本打算以貸款方式支付後續完稅款與尾款，惟因政府實施限貸政策，導致她申請的數家金融機構經評估後均未能順利貸款，無法支付後續款項，不得已只能違約。但蔡女不甘第一期款項20多萬元被當作「懲罰性違約金」沒收，數次申請與林男調解未果，後續林男也將該處房地於同年10月售予其他人，蔡女因此提出告訴，請求將違約金酌減至3000元，要求林男退還剩餘款項。

對此，林男答辯表示，雙方約定113年8月30日前將30萬元完稅款匯入屢保專戶，但蔡女逾期未匯款，經以存證信函催告後，蔡女於最後履行日113年9月20日仍未履行，因此林男依契約以存證信函通知蔡女解約，並沒收蔡女已給付之價款，請求法官駁回蔡女之訴。

苗栗地院法官審酌，依民法規定，違約金額過高者，法院得減至相關數額，而本案契約明定，「蔡女若有違約情事，經林男合法解約後，已支付價金應交付作為懲罰性違約金」；蔡女既未支付完稅款與尾款履約，林男自得依契約沒收已支付款項，勘以認定。

法官考量，蔡女於言詞辯論時表示，自己是首購族，簽約時沒提是要貸款買房，違約金也沒有就貸款細節去談，足認蔡女因未能妥適評估自身資力而簽約，導致無法依約給付買賣價金，系契約遭解除之主要原因，顯屬可歸責於蔡女，因此蔡女主張將違約金酌減至3000元等語，亦屬無據。法官審酌近年社會經濟狀況、誠信原則等事項，認為該契約並無過苛之情，倘若依蔡女請求核減違約金，不僅對債權人難謂公平，亦有礙交易安全及私法秩序之維護，因此不予酌減，駁回蔡女請求。全案可上訴。