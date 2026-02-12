房貸還清不是結束！他提前6年還完　過來人曝「這些事」記得辦

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pexels）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有買房族表示，自己提前6年把房貸還清，正式成為「沒有房貸的50歲中年人」，心情相當激動。不過貼文曝光後，留言區卻意外歪樓，大批網友不是只顧著恭喜，而是輪番提醒「房貸還清後才是真正要注意的開始」，相關注意事項瞬間變成一整串實用知識樓。

該名網友在Threads分享，自己27歲買房、房貸一背就是30年，實際花了24年努力還款，提早6年提前結清貸款，「可以恭喜我一下嗎？」貼文引來不少人暖心祝福。

房貸還清 地政機關辦「地籍異動」

值得注意的是，除了恭喜的留言，還湧入大量提醒聲浪，內容從房屋保險、地政機關一路講到稅籍異動。就有人提醒，「你的房子也已經失去銀行的保護。所以要記得先去地政機關辦理：地址隱匿、地籍異動即時通、指定送達處所，來保護你的房子喔！」

有過來人則分享，「銀行不會主動幫你做續保動作哦！防火險裡面有地震險哦！我是0403大地震受災戶，我們社區有人房貸繳清，銀行沒有續保，結果領不到地震險」、「我3年前也把房貸提前繳完了。提醒你，除了去地政辦『地籍異動通知』，也要去稅務局辦理『稅籍異動即時通』。」

一個小動作「防詐騙、有心人士」

其中，一票網友都提到一個小動作，可以保護自己的房子，「先不要急著去塗銷，銀行的設定放著，反而是護身符。可以防止詐騙覬覦」、「先不要解除抵押設定，可以保護你的房子被詐騙過戶，這招比地籍異動即時通更有用」、「很多內行人都會故意不塗銷，讓銀行設定卡在上面當作『防盜鎖』，防止房子被有心人士盜賣。」