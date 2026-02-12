台積電工程師「年薪200萬」只能買15坪新案　網揭殘酷現實

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者葉國吏／綜合報導

一名在台積電任職的工程師分享，夫妻年收約270萬元、還有長輩幫忙出頭期款，原以為能在新竹買新建案，實際看屋卻發現只能負擔室內約15坪的小兩房，無奈直呼：「這樣還不夠努力嗎？」引起網友熱烈討論。

台積電工程師在網路發文表示，自己27歲，年薪約200萬元，太太也有穩定工作，合計家庭年收入約270萬元。在長輩金援下準備購屋，但考慮分紅浮動，因此將房貸控制在每月6萬元左右，自認條件不算差。

實際進場看屋後，他才被現實狠狠打醒。以新竹新建案來看，能負擔的總價大約落在2000萬元內，換算下來，只買得到室內約15坪、兩房一廳一衛的小宅，空間與預期落差極大，讓他感到相當挫折。

▲新竹因科學園區關係房價飆漲。（圖／ETtoday資料照）

竹科比的是排名 不是年薪

貼文曝光後，許多竹科網友點出殘酷現況，認為在新竹看房不能只看收入數字，而是彼此「排位」的競爭。有網友直言，工程師雙薪500萬元才是常態，270萬元在竹科反而顯得吃緊。

也有人分析，200萬元年薪大約只是資歷初期水準，前面還有大量高年資、高分紅的學長姐早已卡位，「在全台可能是前段，但在新竹精華區只能排後面」，也因此拉高整體房價門檻。

▲竹北。示意圖，與本文無關。（圖／記者陳凱力攝）

晚幾年進場 代價差一倍

部分較資深的工程師回憶，七、八年前房市尚未暴漲時，即使薪水不如現在，也能輕鬆進場，「那時候真的閉著眼買」。相較之下，現在才工作的年輕世代，一出手就得承受翻倍價格。

不過，也有理性聲音提醒，原PO年紀尚輕，又鎖定市中心新成屋，本來就難兼顧空間與預算。若願意往南寮、香山、寶山或竹東移動，同樣的金額其實能換得更寬敞的生活空間。