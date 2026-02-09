ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

「斡旋轉定金」屋主突反悔！一票喊：爽賺違約金　內行提醒1關鍵

記者周亭瑋／綜合報導

購屋過程一波三折，好不容易達成共識卻遭屋主反悔。一名網友日前發文求助，表示斡旋金已轉為定金，原定簽約前一天屋主卻突稱「捨不得賣」，要求再考慮兩周，令他不知所措。

簽約前夕屋主突喊卡　「捨不得賣」成託辭

一名買家近日在「買房知識家」發文指出，購屋流程已進入轉定金階段，原本預計隔日就要正式簽約；不料，屋主卻臨時變卦，以「捨不得」為由拒絕出售，並要求給予兩周的考慮期。

面對突如其來的變數，原PO感到相當困惑，對於是否該繼續等待或採取法律行動感到遲疑，因而向廣大網友尋求建議。

網友狂勸「賺違約金」　質疑背後有更高出價

貼文曝光後，多數網友認為，屋主行為已缺乏契約精神，「一切照合約走」、「可以賺違約金」、「先賺違約金吃頓好的，再找下一間」、「不買囉！通常又是房仲出的奧步，直接砍價教他做人」、「合約精神」、「不要追價，等仲介處理」、「先拿違約金再說，找下一間」。

不少人也直言，屋主所謂的捨不得多半是假象，實則是想試探買家，是否有更高的出價。

內行揭關鍵流程！有無「回簽」是賠償重點

針對違約賠償，不少內行人跳出來提醒，必須確認相關單據的法律效力，「這代表你當初斡旋金付的不多，屋主才會冒著違約風險」、「斡旋要屋主回簽或是有雙方報成交才有罰則」、「訂金也要屋主有簽收才有用，沒簽收憑什麼賠？」「放心，你會買不到，因為他會拿你的斡旋去問其他人，有沒有更高的價格」。

買方應自保！專家建議發函催告

針對買賣中途反悔的狀況，房產專家建議，若屋主已在斡旋金單據上簽名確認成交，該筆款項即具備定金效力，屋主若不賣應加倍返還定金。

此時，買方可要求仲介協助溝通，若屋主仍執意拖延，可委請律師發函催告或進行調解。專家強調，購屋族在支付斡旋金時，務必確認單據上有清楚的違約罰則說明，並妥善保存相關紀錄，以維護自身權益。

