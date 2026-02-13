怨小姑常住婆家「占用小孩房」　網一面倒不挺：不爽就搬走

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許凱彰攝）

記者周亭瑋／綜合報導

婆媳與姑嫂關係向來是家庭難題。一名人妻抱怨，旅居國外的小姑回台後就會霸佔婆家空間，且家務與開銷分擔不均，引發其生活壓力；然而，大多網友看完並不買帳，紛紛吐槽「你們搬走就好！」

怨小姑「海歸」霸佔房間 媳婦：小孩沒地方睡

[廣告]請繼續往下閱讀...

一名人妻在「毒姑九賤婆媳討論區」發文抱怨，小姑因常往返國內外，回台便住在婆家。重點是，小姑在房內堆滿個人物品，如床墊、電視及保養品，導致他們一家四口預計給孩子使用的空間被佔用。

原PO不滿指出，小姑不僅鮮少參與家務，連用餐時都會將菜餚掃光，不顧他人是否用膳；更讓她氣憤的是，身為家族中最有錢的小姑，連中秋烤肉費用都由婆婆出面「擋下」拒收，讓她深感不公平，發文求助該如何溝通。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

留言區大翻車！網友戰翻：那是人家的家

本以為會獲得共鳴，沒想到貼文一出，大多網友卻不挺原PO，認為其對房產使用權的認知有誤，「人家爸媽買的為什麼房間要給你小孩用？你小孩不夠住，你們可以出去外面租或買啊」、「妳小孩的房間，應該是靠妳們夫妻努力去買房或租房才對」、「不是自己的房子，不要幻想使用哪個空間」、「嫁出去那還是她的家」。

媳婦話語權遭質疑 網勸：不爽就搬走

針對家務與開銷問題，網友認為，雖然小姑生活習慣有待改進，但媳婦的立場難以置喙，「媳婦住在公婆家的有什麼話語權！妳老公都沒出聲說話了，妳說有用？」「有問題的大概是她吃東西不會留菜給你們，住的方面她完全沒有問題喔」、「你們搬走就好啦」、「上下左右沒有一塊磚，跟妳一家四口有關係」。