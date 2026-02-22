裝修詐騙猖獗！　「第三方履保機制」價格行情曝光

▲近年裝修詐騙案件頻傳，室內裝修工程第三方履約保證機制受到重視。（示意圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

近年裝修詐騙案件頻傳，室內裝修工程第三方履約保證機制受到重視。業者表示，現在有配合履保的裝修公司並不是太多，但希望藉此讓市場環境更健康。至於價格行情，基本上就是裝修總金額的1%。

近年裝修詐騙案件頻傳，金額動輒數百萬、上千萬元，其中土城某大型社區即爆出裝修廠商疑似以低價承攬工程，向多名住戶收取大筆工程款後失聯，受害金額高達8千多萬元，部分住戶甚至已繳清裝修款，卻連一磚一瓦都尚未施工，引發社區恐慌與社會譁然。

法律界人士指出：「裝修詐騙之所以層出不窮，關鍵在於『工程款一次性支付、缺乏第三方監管』，現行裝修市場多採私契模式，民眾往往基於信任或急於施工，在簽約初期即支付高額款項，一旦廠商倒閉、捲款或惡意脫產，追討困難，成為不肖業者操作詐騙的溫床。」

易鉑克室內裝修副總劉睿茂表示：「裝修工程與購屋同樣涉及高額資金，卻長期缺乏制度性保障，導致風險全由消費者承擔，國內裝修履約保證機制還尚未普及，但這是裝修業該努力的方向，消費者的心態也要逐漸改變，防堵裝修蟑螂案件再度發生。」

劉睿茂表示：「易鉑克與專辦不動產履約保證的永豐建經合作，導入室內裝修工程履約保證制度，由第三方履約保證機構設立專戶，工程款不直接交由裝修公司保管，而是依施工進度分階段撥付，而費用依據總裝修金額而定，基本上抓在總金額的1%左右。」

劉睿茂指出：「近年裝修成本工料大漲，以新成屋來說，每實坪裝修費用約5~10萬元，舊翻新則約10~20萬元。」以30坪的新屋來說，裝修總金額150~300萬元、履約保證費用就是1.5~3萬元。」

▲劉睿茂指出：「近年裝修成本工料大漲，以新成屋來說，每實坪裝修費用約5~10萬元，舊翻新則約10~20萬元。（圖／記者項瀚攝）

住保會顧問吳翃毅補充：「住保會長期推動裝修第三方履約保證機制，住保會身為社會公共資源，輔導許多裝修業者了解、執行三方履約保證，而近年隨詐騙越來越多，裝修履約保證也越趨普及，住保會統計每年百件以上，基本上每週都有案子。」

狸樂聚裝修平台創辦人陳竑銘坦言：「裝修公司很多，一定要謹慎選擇，建議消費者除了透過值得信賴的平台媒合，也可以首要挑選有配合第三方履約保證的裝修公司，以確保風險。」

