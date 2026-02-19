北市最大掛售社區45戶等轉手　在地：單層30戶具抗性

記者項瀚／台北報導

觀察台北市掛售戶數最多的3大社區，分別為康定路「台北晶麒」、林森北路「春暉新世界」、民生東路五段「名人世界」。這3大特區都具備大基地、戶數多、主力規劃小坪數、低總價特性。

《地產詹哥老實說》EP292／打臉帥過頭？ 專家揭「蛋白溢漲區」：鳥蛋比不過恐龍蛋！

▲萬華「台北晶麒」為台北市待售物件戶數最多的社區，達45戶。（圖／記者項瀚攝）

《ETtoday新聞雲》委託《591房屋交易網》統計台北市待售戶數（已排除重複刊登）最多的3個社區，第一名是萬華「台北晶麒」，該社區屋齡9年，共687戶，共有45戶掛售。





▲台北市掛售戶數最多的3大社區 。（AI協作／資料提供：591，記者項瀚製作，經編輯審核）

台北市不動產仲介公會中正萬華區會長劉家豪表示：「『台北晶麒』為萬華區指標社區，位於康定路，千坪基地又規劃以小坪數為主，在台北市頗為難得，總戶數量體大，自然待售戶數也容易多。」

劉家豪進一步表示：「『台北晶麒』規劃不少套房產品，最小16坪，該社區樓高26層，公設多元含泳池等設施，不少置產客購入，也是該社區掛售戶數較多的原因之一。」

劉家豪表示：「『台北晶麒』成交單價行情落在75~85萬元左右，由於小坪數、低總價，指名度一直都頗高，因此每年都有穩定的交易量，只不過該社區20樓以下規劃單層30戶、6梯，梯戶比也成為一大抗性。」





▲中山區「春暉新世界」共有29戶掛售，排行台北市第三名。（圖／記者項瀚攝）

台北市掛售件數第二名是中山區「春暉新世界」共有29戶掛售，第三名則是松山區「名人世界」共計26戶掛售中。

《591房屋交易網》新聞公關課主任畢務潔表示，「春暉新世界」位於林森北路，雖然屋齡已超過40年，但該社區戶數多、以小坪數為主，同樣具備低總價優勢，成交單價多落在50~60萬元，總價千萬元內就可入手，部分戶別甚至僅4字頭。

畢務潔表示，「春暉新世界」雖然具有區域環境抗性，但房價便宜，且區域小套房的租賃需求強，仍能繳出不錯的投報表現，吸引置產收租客目光。

至於排行第三的松山區「名人世界」，畢務潔表示，該社區位於民生東路五段，屬於民生社區商圈，屋齡也達40年以上，但憑藉小坪數、低總價優勢，使其價格維持在8~9字頭，甚至破百萬元。

