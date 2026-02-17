29歲擁16間房！男「買下鄰居家」po戰果　財富累積秘訣曝光

▲亨德森說，明智的做法是在合適地段購入好房，「當隔壁房子出售的時候就買下來，然後再買下一間」。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲29歲男子亨德森（Jack Henderson）擁有16套房產，近期透過社群平台高調分享「買下鄰居房子」的照片，認為與其換屋，不如靠著合併土地累積財富。然而在租金高漲、民眾買不起房的住房危機之下，這番言論立刻引發網友論戰。

致富心法 買下隔壁鄰居房子

[廣告]請繼續往下閱讀...

News.com.au報導，亨德森2021年在雪梨西北部埃比尼澤（Ebenezer）買下人生第一間房子，並於2025年底買下隔壁鄰居的房子。在他擁有的16間房產之中，有居住住宅，也有商用房產，包括一處婚禮場地。亨德森直言，「我看過最聰明的自住客策略之一，就是買下你隔壁的房產。我剛好就在我自己的房子上用了這招」。

亨德森指出，人們想要換房子的時候，總是想要把原本的房子賣掉，再買一間更大的住房，但通常會背負更多債務，不斷重複這種模式，而有錢人流行的做法是在好的地段慢慢建立起自己的帝國，先買下一套不錯的房子，接著再慢慢買下周邊土地形成莊園。

亨德森說，明智的做法是在合適地段購入好房，「當隔壁房子出售的時候就買下來，然後再買下一間」，因為在好的地段，相鄰的土地比一般土地更具價值，因為能給予更多運用的選擇、隱私、更好的進出動線與停車空間等。他稱，一般大眾搶著買更好的房子，但「富豪搶的是黃金地段上更多的土地」，這道理簡單粗暴。

▲亨德森擁有16套房產，並稱最常見的錯誤就是觀望太久。（示意圖／VCG）

最常見錯誤 觀望太久

此文一出立刻引發網友激烈爭論，有些人認為他的觀點很有趣，但也有人認為當前正處於住房危機之際，並未給予100%贊同，直言「你搶走首購族的夢想之家，你沒必要把所有東西都佔為己有」、「這根本沒什麼好炫耀的」、「我怎麼就沒想到乾脆把整條街買下來呢，真是天才」。

面對網路上的批評聲浪，亨德森稱這只是行銷手段，他是致力於教導大眾透過房地產累積財富的各種途徑。他進一步指出，大眾常犯的錯誤是觀望太久，因為房價只會持續攀升，「雖然現在進場比去年差，但若跟5年後相比，現在就是買房的好時機」。