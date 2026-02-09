房屋還在修繕！簽約一周不能住　租客怒解約「提告請求返還7萬」

▲黃男租屋後，卻因房屋修繕工程延誤，遲遲未能交屋入住。（示意圖／記者莊智勝攝）

記者莊智勝／台北報導

台北市一名黃姓男子控訴，他於112年2月25日與林姓女房東簽訂租賃契約，並先行支付租押金、仲介費共7萬元，約定3月1日起入住，未料房屋卻因修繕工程延誤，遲了一個禮拜仍未能如期交屋，黃男因此主張解除租約，並提告要求林女返還7萬元。士林地院法官審理後，認定雙方租約已合法終止，判林女應返還4萬元予黃男。可上訴。

判決指出，雙方於112年2月25日簽訂租賃契約，約定租期自同年3月1日起一年，黃男已先行支付租金2萬元、押金4萬元及仲介費1萬元。然而，房屋因修繕工程延誤，房東未能如期於3月1日交付，直到3月7日仍無法完工。黃男因此表明不再承租，並請求返還相關費用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林姓房東則辯稱，雙方已有溝通修繕延遲情形，並同意按比例退租，但認為是黃男提前解約，依契約約定僅須退還部分押金。

法官審理後認為，租約於3月1日已生效，雙方亦已開始履行租賃關係，因此法律性質上屬「終止契約」而非「解除契約」。依租約條款，承租人提前終止契約，須支付2萬元補償金；而房東則應返還未使用的租金及剩餘押金。

法官綜合雙方通訊紀錄，認定租約於112年3月10日終止，房東應返還1個月租金2萬元，並在扣除2萬元補償金後，返還剩餘押金2萬元，合計4萬元。至於仲介費部分，法院指出該費用非由房東收取，且租約曾有效成立，故不須返還。全案可上訴。