房貸越拉越長有原因？房產達人曝「有錢人1招」：利率3%也照借

記者鄺郁庭／綜合報導

房貸期數拉到歷史相對高點，背後原因不只是「房價太貴」。房市專家何世昌近日在粉專「何世昌的房產知識Buffet+」發文指出，國人房貸越借越久，表面看起來像是「活到老、還到老」，實際上卻透露出台灣人越來越精打細算，不急著還錢，而是把資金拿去做更有效率的運用，讓錢幫自己賺錢。

何世昌分享自己一位朋友的實際案例，對方手上的現金部位「足以全現金買房」，卻仍選擇向銀行貸款，甚至還拿到寬限期，房貸利率約2.8%。朋友直言，「只要銀行肯借，就算利率3%以上他都願意借！」原因很簡單，因為他把原本可以拿去買房的資金，轉而投入ETF與電信股。

他進一步說明，這些投資每年股息平均殖利率超過5%，「姑且不論股價盈虧，光是配息就完全Cover房貸利息，等於自己不必掏一毛錢繳房貸利息。」在這樣的操作下，房貸不再是負擔，反而成了資金配置的一環。

何世昌也點出關鍵觀念，「有錢人為什麼會更有錢？因為思維與觀念上就與常人不同。」他認為，這類族群敢於借錢、也懂得投資，讓資金持續滾動，「錢滾錢賺更快，生錢速度比兔子繁殖還可怕。」不過他也提醒，投資並非穩賺不賠，現在正逢台股多頭，「人人是股神」，但黑天鵝何時出現沒人說得準，建議仍要保留一定現金部位，以備不時之需。