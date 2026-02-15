開門狂被電！冬天「觸電擾人」　內行人提防觸6大招





▲冬天濕度低，常常「觸電」好擾人，尤其是開門的時候。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者項瀚／台北報導

冬天濕度低，常常「觸電」好擾人，尤其是開門的時候。專家提出6大擺脫觸電的撇步，包括多喝水、塗抹乳液、室內使用加濕器、擺放綠色植物、穿著棉及麻等天然材質、升級門禁設備。

冬天時，不少民眾除了感覺天氣變冷，也發現頻頻出現讓人措手不及的「隱形攻擊」。無論是脫下毛衣時劈啪作響，還是與親友接觸瞬間傳來的電流感，最讓人心驚膽跳的，莫過於一開門「啪」一聲指尖被電到的刺痛感，常讓人嚇得縮手。

家事達人486先生說明：「冬季空氣濕度偏低，加上穿著刷毛外套、毛衣或化學纖維衣物，人體表面容易累積電荷，當手部接觸到金屬門把或門鎖時，電荷瞬間釋放，就形成令人不適的靜電現象。」

486先生表示，要降低靜電發生，首要關鍵就是「保濕」。他表示：「除了多喝水補充體內水分，洗澡後塗抹乳液保持皮膚濕潤，也能有效減少電荷堆積。」

▲要降低靜電發生，首要關鍵就是「保濕」。（圖／486團購提供）

在居家環境方面，486先生表示：「適度使用加濕器、在室內擺放綠色植物，將濕度維持在50~60%左右，對改善靜電問題都有明顯幫助。此外，穿著改選棉、麻等天然材質，也能降低靜電產生的機率。」

關於民眾最在意的「開門被電」困擾，除了開門前先用鑰匙或牆面輕觸放電的臨時撇步外，近年來居家設備的升級，也成為改善靜電問題的解方之一。

486先生觀察：「傳統門鎖多為大面積金屬材質，且開門時需頻繁接觸金屬鑰匙與握把，在乾燥時特別容易誘發靜電。相較之下，近年普及率逐漸提高的電子門鎖，多採用強化玻璃或壓克力等絕緣材質面板，並透過指紋、密碼或人臉辨識解鎖開門，大幅減少手部直接接觸金屬的機會。」

浮見月設計負責人劉獻文表示：「電子門鎖確實相當普及，在大部分新建案中，建商都會標配電子門鎖，許多中古屋屋主也會基於便利性而特別更換，價格方面依據不同廠牌、附加功能，從2~3千元到4、5萬元都有。」

