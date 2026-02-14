紗窗堆滿灰塵好難清？家事達人用「2神物」秒乾淨：不用拆下來洗

▲家事達人示範免拆紗窗清潔法，只要除塵紙＋濕紙巾就能輕鬆去除灰塵。（圖／無糖太太 小舞授權提供）

記者王麗琴／綜合報導

農曆春節即將到來，不少人已陸續著手大掃除，其中清潔紗窗對許多人來說是件棘手的事，不但要先拆除下來用清水沖洗，最後還要重新安裝上去。對此，家事達人「無糖太太 小舞」即分享一招免拆紗窗的清潔方法，首先用除塵紙擦拭，再用紗窗專用濕紙巾擦拭一遍，就能輕鬆清除灰塵與髒汙，不但不用爬上爬下、又拆又裝，而且簡單又乾淨。

小舞在臉書粉專分享清潔紗窗的小技巧。她表示，以前媽媽洗紗窗總是拆下來用水沖洗，再用刷子刷，結果褲管全濕了，但她發現，只需2樣簡單又便宜的日常用品，就能免拆紗窗清潔又乾淨，讓她幽默的說「身為一個沒錢請清潔阿姨，我就是清潔阿姨本人的狀態。」

小舞建議，可至超市購買拖把專用除塵紙，品牌不限，哪個便宜買哪個即可；接著再到日系百貨「大創」，購買紗窗專用濕紙巾。首先用除塵紙從上到下擦拭一次，再用紗窗濕紙巾同樣由上到下擦拭，即能清潔得很乾淨，根本不需大費周章的拆窗戶、沖洗噴水。

小舞也提醒，若家裡的紗窗很久沒清，灰塵特多，可再重複擦拭一次，以確保灰塵完全清除。另外，因紗窗容易累積大量灰塵，清潔過程中最好佩戴口罩與手套，以避免吸入灰塵或弄髒手。她也不忘信心喊話，用這招「真的清得很乾淨」。

