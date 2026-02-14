ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

紗窗堆滿灰塵好難清？家事達人用「2神物」秒乾淨：不用拆下來洗

▲▼ 。（圖／）

▲家事達人示範免拆紗窗清潔法，只要除塵紙＋濕紙巾就能輕鬆去除灰塵。（圖／無糖太太 小舞授權提供）

記者王麗琴／綜合報導

農曆春節即將到來，不少人已陸續著手大掃除，其中清潔紗窗對許多人來說是件棘手的事，不但要先拆除下來用清水沖洗，最後還要重新安裝上去。對此，家事達人「無糖太太 小舞」即分享一招免拆紗窗的清潔方法，首先用除塵紙擦拭，再用紗窗專用濕紙巾擦拭一遍，就能輕鬆清除灰塵與髒汙，不但不用爬上爬下、又拆又裝，而且簡單又乾淨。

小舞在臉書粉專分享清潔紗窗的小技巧。她表示，以前媽媽洗紗窗總是拆下來用水沖洗，再用刷子刷，結果褲管全濕了，但她發現，只需2樣簡單又便宜的日常用品，就能免拆紗窗清潔又乾淨，讓她幽默的說「身為一個沒錢請清潔阿姨，我就是清潔阿姨本人的狀態。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

小舞建議，可至超市購買拖把專用除塵紙，品牌不限，哪個便宜買哪個即可；接著再到日系百貨「大創」，購買紗窗專用濕紙巾。首先用除塵紙從上到下擦拭一次，再用紗窗濕紙巾同樣由上到下擦拭，即能清潔得很乾淨，根本不需大費周章的拆窗戶、沖洗噴水。

小舞也提醒，若家裡的紗窗很久沒清，灰塵特多，可再重複擦拭一次，以確保灰塵完全清除。另外，因紗窗容易累積大量灰塵，清潔過程中最好佩戴口罩與手套，以避免吸入灰塵或弄髒手。她也不忘信心喊話，用這招「真的清得很乾淨」。

※本文經「無糖太太 小舞」授權引用。

關鍵字：無糖太太紗窗

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

過年居家打造團聚年味三大招　用織品、收納、燈光輕鬆打造

農曆新年，家人團聚的第一站，往往就是客廳。不過，對不少人來說，一想到「過年佈置」就聯想到大掃除、換家具，壓力瞬間上身。其實，只要掌握幾個關鍵元素，不必大動干戈，也能讓空間自然流露年節氛圍。

2小時前

紗窗堆滿灰塵好難清？家事達人用「2神物」秒乾淨：不用拆下來洗

農曆春節即將到來，不少人已陸續著手大掃除，其中清潔紗窗對許多人來說是件棘手的事，不但要先拆除下來用清水沖洗，最後還要重新安裝上去。對此，家事達人「無糖太太 小舞」即分享一招免拆紗窗的清潔方法，首先用除塵紙擦拭，再用紗窗專用濕紙巾擦拭一遍，就能輕鬆清除灰塵與髒汙，不但不用爬上爬下、又拆又裝，而且簡單又乾淨。

4小時前

西門町一度快沒落「是怎麼復活的？」　網曝1關鍵：沒車就是爽

台北市各大商圈的興衰變遷，向來是民眾熱議的話題。近日有網友發文表示，先前曾有一段時間，大家都在討論西門町沒落的問題，但到了最近，西門町又被擠得水洩不通了，西門町是如何找回人潮的呢？貼文曝光後，引起討論。

4小時前

買太貴捨不得丟？　斷捨離準則曝：4類雜物最消耗情緒

進入2026年，民眾對居住品質的要求逐漸從「擁有物質」轉向「身心安穩」。當家中物品過量，最先被消耗的往往不是空間，而是日常效率與情緒，專家指出，新春大掃除精準斷捨離與高效收納，不僅釋放空間，也能降低視覺雜訊帶來的心理壓力，讓家回到放鬆的狀態。

6小時前

買房變惡夢！　三寶媽「砸光存款住破房」後悔：生活品質好差

在許多人心中「擁有一棟房子」常成為成功人士的象徵，然而英國一名女子卻在網路上分享，身為三寶媽的她買了房子後，買房反而成為她生活中壓力與焦慮的來源。

8小時前

七期「寶字輩」豪宅客月花21萬續租　月租1年漲1萬

2025年台中豪宅租金王，七期豪宅以壓倒性優勢狂掃9席。其中，位於國家歌劇院第一排的「寶輝一品花園」租戶續租，以月租金21萬元，成功蟬聯年度租金王。信義房屋專家表示，對於金字塔頂端客層而言，「資金靈活度」遠比擁有一張權狀重要。

8小時前

愛犬咬爛地毯「意外發現50年代隱藏寶物」　女主人驚：最棒禮物

加拿大一名女子發現家中愛犬把地毯咬壞，原本對屋主來說應該是一場惡夢，然而失去地毯後，意外讓她發現藏在地毯下多年的「寶物」，反而成為最棒禮物。

9小時前

馬年招財秘辛！　風水專家：冰箱必備3食材、正財位擺1植物

馬年到來，民眾最關心新的一年財運，專家指出，2026年為「丙午年」，五行屬火，整體大環境呈現積極、快速變動的格局，象徵機會多，但同時也伴隨衝突與波動，想在新的一年財源滾滾，可以透過居家風水的簡單3招來招財。

10小時前

新大樓輸了！83年老透天2.7億賣出　登南二都最頂成屋交易

市中心「一地難求」，透天也鍍金。盤點2025年南二都最貴成屋交易，高雄由屋齡83年老透天拿下冠軍，成交價衝上2億7679萬元；台南則由虎尾寮透天豪墅「喆大成」稱王，成交1億3750.1萬元。信義房屋專家表示，透天有完整土地、具整合潛力，在供地稀缺下保值性佳。

11小時前

輝達進駐北士科＋TOD計畫奠定新士林「都美大河商爵」廠辦合一打造世界級企業座標

隨著全球AI浪潮推動，台北市的產業版圖正經歷一場前所未有的質變。這股關鍵動能目前正高度聚焦於「大士林科技廊道」，其核心便是剛起步卻蓄勢待發的「北投士林科技園區（以下簡稱北士科）」。作為台北市面積最大的行政區，士林正從過往的觀光名片轉型為經濟發展的關鍵軸心。

11小時前

【怎麼加速的？】自動推車當車開 載著小孩過馬路！

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

仲介當連帶保證人翻車！　7億土..

紗窗不用拆下來洗！家事達人用2..

房貸越拉越長？房產達人曝「有錢..

西門町「是怎麼復活的？」　網曝..

寶成旗下運動用品旗艦店歇業　中..

知名石頭火鍋舊址復活！　租金退..

台積電楠梓P6廠落定　高大特區..

5年社區「垃圾冷藏區」荒廢了！..

台積電工程師「年薪200萬」只..

新大樓輸了！83年老透天2.7..

ETtoday房產雲

最新新聞more

過年居家打造團聚年味三大招

紗窗不用拆下來洗！家事達人用2..

西門町「是怎麼復活的？」　網曝..

買太貴捨不得丟？　斷捨離準則曝..

三寶媽砸存款買房後悔：生活品質..

七期「寶字輩」豪宅客月花21萬..

愛犬咬爛地毯　意外發現50年代..

馬年招財秘辛！　風水專家：冰箱..

新大樓輸了！83年老透天2.7..

都美大河商爵打造世界級企業座標

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366