自己繳房貸壓力大！要求未婚妻薪水上繳「只留5000元」：資源整合

▲男友名下有一間房。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

一段五年感情即將邁入婚姻，卻在討論金錢分配時破局。一名女網友表示，與交往五年的男友談婚論嫁後，因為男友名下有房產，需要繳房貸，經濟壓力大，因此向她提出「薪水全上繳，每月給5000零用金」，錢拿來分擔車貸、水電等等費用，她聽完後瞬間冷靜下來，決定重新審視這段關係。

房子是男方名字 卻要求「薪水上繳」幫忙分擔



[廣告]請繼續往下閱讀...

女網友在Dcard發文，男友家中幫忙出頭期款買了房，登記在他名下，雙方目前談及婚嫁，不過，男友最近開始跟她「算帳」。男友提出，希望她婚後的薪水全數匯入他戶頭，只留5000元做個人零用錢，理由是要分擔房貸與家庭開銷，「我一個人背房貸壓力很大，你住進來不用付房租，這叫資源整合」。

當她提到想要自己存錢時，男友卻回應，結婚後就是一家人，「我們的錢放一起，分那麼清楚幹嘛？」

原PO坦言，交往這些年自己省吃儉用、生活開銷能省則省，但未來卻變成「每月只有5000元生活費、住在對方房子裡」的人，讓她決定重新考慮婚事。

貼文曝光，網友勸她快逃，「可怕了吧，連你爸媽都不敢這樣要求你，一個月5000塊比我大學時領的零用錢還少」、「房在他名下又沒你的份，怎麼會有人敢講出薪水全上繳，只給5000當零用錢，是對方太噁心不是你太計較」、「跟對方說薪水同意上交，但房子改共同持有，然後一定換成他不願意」、「重點是『房子登記在他名下』，所以他根本沒資格要求你付錢啊」。