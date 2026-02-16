買房簽約驚見「20萬價差」…竟是代銷仲介費！夫妻怒告詐欺結果曝

▲蘇姓夫妻透過代銷購買一處預售屋，簽約時竟發現20萬價差。（示意圖／翻攝自photoAC）

記者莊智勝／台南報導

台南一對蘇姓夫妻110年間向某代銷公司專案經理王男購買一處預售屋，當時王男告知房屋總價為1350萬，另外10萬為代書、契稅等其他費用，並承諾不另外要求支付佣金或仲介費，未料蘇姓夫妻簽定買賣契約時，才發現該屋出讓人林婦委託出售價格為1330萬，而價差的20萬元即為王男的仲介服務費，憤而控告王男詐欺，並請求返還不當得利款項。台南地院法官審理後，駁回蘇姓夫妻請求，判決王男免還。可上訴。

判決書內容指出，王男為台南市某預售屋建案接待中心之專案經理，於110年5月8日向蘇男、及其妻子張女表示，建案內一處預售屋物件要出售，售價為1350萬元，另外10萬元為代書、契稅及其他費用，強調絕對不會另外要求支付佣金或仲介費。蘇男夫妻倆聽聞後決定購買，並於同日支付訂金1萬元、同年月15日支付訂金19萬元，共20萬予王男。未料5月15日雙方簽訂買賣契約書時，夫妻倆才得知該屋之前手、即出讓人林婦於109年9月委託王男售屋，且總價金為1330萬元，非王男所稱之1350萬，且價差之20萬元即為王男賺取的仲介費，夫妻倆當下考量如果不簽約恐有高額違約金問題，因此在感到脅迫下簽下合約，事後2人提告王男，怒控其詐欺，並要求返還不當得利之20萬元。

對此，王男德否認有詐欺、脅迫，表示5月8日簽立訂金單時，有收到1萬元保留訂金，當時還沒談到仲介費，因為該屋為轉售戶，1350萬賣方不一定賣，因此先留訂去跟賣方林婦討論，後敲定售價之後有向蘇妻說要另外簽一份正式訂金單，並告知仲介服務費為20萬元，是蘇妻說不用簽正式訂金單，直接約時間簽買賣契約就好，因此簽約當天蘇妻帶來的現金19萬元就是仲介服務費，再加上先前的1萬元訂金，總共是20萬元，請求法官駁回蘇姓夫妻之訴。

法官審理認為，蘇姓夫妻最遲於110年5月15日簽約時，即已知悉價金差異及仲介費用情形，若主張受詐欺或脅迫，依法應於1年內撤銷意思表示；然而蘇姓夫妻直到114年6月才聲請調解並提起訴訟，已逾法定除斥期間，撤銷權早已消滅。

法官審酌，蘇姓夫妻雖曾提起刑事詐欺告訴，但刑事告訴係向司法機關請求追訴犯罪，並非向相對人為撤銷意思表示，法律效果不同，不能視為已合法撤銷。因此，法官認定該20萬元並非無法律上原因之給付，不構成不當得利，判決蘇姓夫妻敗訴，全案訴訟費用由蘇姓夫妻負擔。