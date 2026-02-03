屋頂不夠用！政府改推「外牆光電」　老宅修外牆最高補助300萬

▲屋頂能裝太陽能的空間快用完，政府擬推老房子整修外牆時加裝太陽能板。（示意圖／勞動部）



記者董美琪／綜合報導

國內太陽光電推展面臨多方阻力，為提升建置誘因，經濟部近日與內政部展開協商，規畫針對建築整合型太陽能系統（BIPV）推出補助措施。根據中央社報導，相關經費將銜接內政部老宅延壽計畫，並同步評估納入台電躉購制度可行性，經濟部認為可形成足夠投資吸引力。

▲30年以上的老公寓或透天如果要修外牆，最高可以申請300萬元補助，若加裝外牆光電能加分。（示意圖／經濟部）



光電進度落後目標 屋頂空間成瓶頸

經濟部統計，去年新增光電裝置量約1.12GW，累積容量達15.4GW，但距年度目標16.6GW仍差逾1GW。今年底欲達20GW的政策目標，也面臨推動壓力。近年光電案場因地方反對與法規爭議頻生，使併網時程延宕，推進難度升高。

現行策略以屋頂光電為優先，透過家戶獎勵、新建建物設置規範及舊板汰換擴增容量，地面型則以漁電共生等複合利用為主。但屋頂面積有限，成為下一階段擴充關鍵障礙。

轉向BIPV立面光電 補助結合老宅延壽

為尋找新出路，政府將重心轉向BIPV。國際間歐美與日本已廣泛將光電結合建築立面、外牆與圍籬，擴大綠能來源。國內早年曾推動BIPV示範補助，但受透光度、耐久性與光害疑慮影響，申請案件有限。

近期技術成熟，國內已有停車場與公部門試驗場出現成功案例。新規畫方向，將BIPV改為取代建築外牆石材或磁磚立面，不涉透光問題，並有機會適用躉購制度，使投資報酬更具吸引力。

補助財源到位 公有建築先行示範

據了解，經濟部與內政部近期將召開次長層級會議，針對補助誘因設計及建管相關法規進行討論。補助財源預計銜接內政部「老宅延壽」計畫中「立面修繕補助」項目，適用屋齡30年以上公寓及透天住宅，每棟補助上限為300萬元，並研議在審查階段「分數加成」機制，鼓勵舊公寓或透天投入光電建築（BIPV）設置。

內政部今年亦規畫在台北與高雄各選兩處公有建築設置立面光電作為示範。內政部常務次長吳堂安指出，立面型太陽光電除增加綠能供給，也能同步改善外牆磁磚剝落問題，達成節能與都市安全雙重效益。