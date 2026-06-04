55K男驚喊「這種房子破千萬？」　一票人爆共鳴：寧願放ETF

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台北高房價令許多年輕世代望而生畏。近日，一名網友在Dcard發文，分享台北市區外觀老舊、鐵窗斑駁的老公寓照片，質疑這種居住品質為何能開價破千萬。他更透露，自己月薪5.5萬元，就算20年不吃不喝，也才賺1300萬元，根本趕不上房價漲幅，不禁苦笑道「是不是躺平最快？」

20年不吃不喝也買不起！房價漲幅超越薪資

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網友表示，面對台北市隨處可見的破舊公寓，就算奮鬥20年，累積的資產也難以追上不斷攀升的房價，這種無力感讓他產生強烈的「躺平」念頭，認為在台灣買破房根本是在浪費生命。

貴的是土地！網酸：台灣奴隸主的收割遊戲

針對原PO的疑問「為什麼這種房子都要破千萬？」不少內行人指出，台北老公寓之所以昂貴，核心價值不在於建築物本身，而是其土地價值。然而，多數網友也忍不住吐槽，認為這種建築物不僅破壞市容，居住品質更像監獄，甚至有人直言「台灣都更是場夢。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者林挺弘攝）

就有鄉民直言，雖然有都更夢支撐價格，但實務上整合極難，同樣的價格在桃園、新竹等地，已能購入生活品質更好的新大樓，對台北老公寓的堅持已逐漸鬆動。

年輕人感嘆：不婚不生是最後的溫柔

PO文引發網友對高房價的集體怒吼，不少人決定不再當房奴，「誰買誰傻子，我有1000萬我寧願放ETF，也不買這監獄」、「已經步上香港後塵了」、「賣不掉，繼續加價賣啊，找盤子接盤」、「不婚不生不買房，這是我留給下一代的溫柔」、「這種破壞市容的醜東西」、「真的不要浪費錢在台灣買破房」、「誰愛買誰買囉，反正我是不買，有錢的話拿來投資還比較實在」。