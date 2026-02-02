▲三重右岸讓利第一槍！「成功集美」卡位雙捷運核心蛋黃區。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者黃稜涵／採訪報導

與台北一橋之隔的三重右岸重劃區「集美生活圈」，因具備A2三重站雙捷運、新北大都會公園、重劃區議題等地段優勢，成為北巿外移人口心中購屋首選地段，目前集美生活圈新案行情已全面站穩8字頭，指標案潤泰 CITY PARK 實價登錄更早已站上三位數，如今卻有建商逆勢端出「讓利價」，在高檔市場中投下震撼彈，不僅引爆買氣，也躍升新北房市保值與補漲並進的焦點熱區。

▲▼與台北一橋之隔的三重右岸重劃區「集美生活圈」，躍升新北房市保值與補漲並進的焦點熱區。（圖／記者劉亮亨攝，下同）

財經專家田大全指出，「2025年整體房巿冷清，但在輝達掀起的北士科效應下，台北巿房市止穩，而受惠於房巿利多外溢效果，新北巿三重區也成為抗跌保值區，以交通條件而言，三重地區的雙捷運、國一與64號快速道路，以及一橋之隔進北市的優勢條件，都讓三重地區擁有無可取代的交通便利性。」

▲財經專家田大全指出，2025年整體房巿冷清，但北士科效應發酵，台北市房市止穩，新北三重成抗跌區。



三重右岸重劃區集美生活圈指標建案「成功集美」，基地緊鄰新北大都會公園，步行約2分鐘即可抵達熱鬧的集美商圈，周邊匯集全聯、特力屋、迪卡儂、三重運動中心等生活與運動機能；明星雙語集美國小、三重國高中也坐落於此，學區條件完整。步行約10分鐘即可抵達雙捷運交會的三重站，車程約5分鐘可達西門町，8分鐘銜接北車雙子星特區，兼具休閒、就學與通勤優勢，「成功集美」打開三重右岸讓利第一槍，倍受市場矚目，將補漲空間留給消費者的價格策略，成為自住客、置產客的首選。

▲▼三重右岸重劃區集美生活圈指標建案「成功集美」，基地緊鄰新北大都會公園。

田大全表示，「整個三重地區的房價一直穩定上漲，根據實價登錄的資料，大型建商已創下百萬以上的成交價，幾個捷運站週邊的指標建案，也都有坐八望九的成交價，消費者可以實際比較交通、機能和價位作出明智的選擇。」

▲集美生活圈新案站穩8字頭，指標案潤泰CITY PARK實價登錄已上三位數。

▲▼明星雙語集美國小、三重國高中也坐落於此。

「成功集美」近鄰雙捷運三重站，坐擁捷運橘線與機場捷運雙線交會的便捷交通優勢，周邊匯聚三大河濱公園、新北大都會公園綠帶、成熟的集美商圈與完整學區機能，地段條件堪稱三重區核心蛋黃區，在市場逆風下祭出「有感讓利」策略，將未來補漲空間回饋給消費者，成功吸引首購族與置產客目光。

▼「成功集美」在市場逆風下祭出「有感讓利」策略，將未來補漲空間回饋給消費者。