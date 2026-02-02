ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

三重右岸讓利第一槍！「成功集美」卡位雙捷運核心蛋黃區

▲三重右岸讓利第一槍！「成功集美」卡位雙捷運核心蛋黃區。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者黃稜涵／採訪報導

與台北一橋之隔的三重右岸重劃區「集美生活圈」，因具備A2三重站雙捷運、新北大都會公園、重劃區議題等地段優勢，成為北巿外移人口心中購屋首選地段，目前集美生活圈新案行情已全面站穩8字頭，指標案潤泰 CITY PARK 實價登錄更早已站上三位數，如今卻有建商逆勢端出「讓利價」，在高檔市場中投下震撼彈，不僅引爆買氣，也躍升新北房市保值與補漲並進的焦點熱區。

▲成功集美。（圖／記者劉亮亨攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼與台北一橋之隔的三重右岸重劃區「集美生活圈」，躍升新北房市保值與補漲並進的焦點熱區。（圖／記者劉亮亨攝，下同）

▲成功集美。（圖／記者劉亮亨攝）

財經專家田大全指出，「2025年整體房巿冷清，但在輝達掀起的北士科效應下，台北巿房市止穩，而受惠於房巿利多外溢效果，新北巿三重區也成為抗跌保值區，以交通條件而言，三重地區的雙捷運、國一與64號快速道路，以及一橋之隔進北市的優勢條件，都讓三重地區擁有無可取代的交通便利性。」

▲成功集美。（圖／記者劉亮亨攝）

▲財經專家田大全指出，2025年整體房巿冷清，但北士科效應發酵，台北市房市止穩，新北三重成抗跌區。

三重右岸重劃區集美生活圈指標建案「成功集美」，基地緊鄰新北大都會公園，步行約2分鐘即可抵達熱鬧的集美商圈，周邊匯集全聯、特力屋、迪卡儂、三重運動中心等生活與運動機能；明星雙語集美國小、三重國高中也坐落於此，學區條件完整。步行約10分鐘即可抵達雙捷運交會的三重站，車程約5分鐘可達西門町，8分鐘銜接北車雙子星特區，兼具休閒、就學與通勤優勢，「成功集美」打開三重右岸讓利第一槍，倍受市場矚目，將補漲空間留給消費者的價格策略，成為自住客、置產客的首選。

▲成功集美。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼三重右岸重劃區集美生活圈指標建案「成功集美」，基地緊鄰新北大都會公園。

▲成功集美。（圖／記者劉亮亨攝）

田大全表示，「整個三重地區的房價一直穩定上漲，根據實價登錄的資料，大型建商已創下百萬以上的成交價，幾個捷運站週邊的指標建案，也都有坐八望九的成交價，消費者可以實際比較交通、機能和價位作出明智的選擇。」

▲成功集美。（圖／記者劉亮亨攝）

▲集美生活圈新案站穩8字頭，指標案潤泰CITY PARK實價登錄已上三位數。

▲成功集美。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼明星雙語集美國小、三重國高中也坐落於此。

▲成功集美。（圖／記者劉亮亨攝）

「成功集美」近鄰雙捷運三重站，坐擁捷運橘線與機場捷運雙線交會的便捷交通優勢，周邊匯聚三大河濱公園、新北大都會公園綠帶、成熟的集美商圈與完整學區機能，地段條件堪稱三重區核心蛋黃區，在市場逆風下祭出「有感讓利」策略，將未來補漲空間回饋給消費者，成功吸引首購族與置產客目光。

▼「成功集美」在市場逆風下祭出「有感讓利」策略，將未來補漲空間回饋給消費者。

▲成功集美。（圖／記者劉亮亨攝）

關鍵字：新北建案三重建案集美生活圈成功集美三重右岸重劃區新北市房產

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

六都1月移轉年增28%　房市回溫？專家：視覺效果

六都1月買賣移轉棟數達1萬8237棟，較上月月減8.3%，但年增28.1%。數字看似回溫，不過這波年增帶有工作天數差異的「視覺效果」，買氣其實沒那麼樂觀。信義房屋專家表示，房市多空交錯，持續盤整中。

5小時前

鴻海75億買「中工雲宇宙」成羅生門？　股東籲公權力調查

中華工程握有土城「中工雲宇宙AI園區」廠辦開發案，在2023年公告與鴻海子公司簽署75億元的預購意向書。但今（2日）中工股東出面質疑該交易，指中工對外稱該案已銷售75億元，但卻未見實登與後續重訊，對投資人造成錯誤判斷，形成羅生門，請公權力介入調查。對此，中工也嚴正澄清，發出3點回應。

5小時前

大阪市區「三層樓包棟」一晚3700！內部曝光　萬人震撼：求資訊

長期旅居韓國的部落客「不奇而遇」近日赴大阪家族旅遊，並在市區訂了一間三層樓高的民宿；沒想到，在打開門的那一刻，全家人都愣住了，內部不僅空間寬敞、設備齊全，整棟別墅一晚竟只要台幣3700元。文章吸引超過1.8萬人按讚，也引發網友對國內外旅遊價差的討論。

6小時前

成交量縮驚人！　高雄新案平均每月賣不到2戶

房市風向在2025年急轉直下，根據統計，2025年全高雄新案「平均月去化」為每案每月1.92戶，但若排除新案，只看「2024賣到2025年新案」則掉到0.89戶，等於不少舊案甚至整個月都零成交。

7小時前

中科領頭機場捷運助攻　專家指路「大雅潛力區在西邊」

大雅區因緊鄰台中科學園區與台積電擴廠基地，成為科技新貴置產的首選。在地專家指出，大雅市中心生活機能完善，加上捷運橘線（機場捷運）與台中國際機場擴建等利多加持，列入保值區。

8小時前

大S建案代言舊照被挖出　20年前2~4房238萬元起

女星大S徐熙媛2025年初病逝日本，至今仍令外界相當不捨，2月2日是她離世滿1週年，有網友翻出她2006年代言高雄建案的舊報紙，當初更署名「大S愛戀推薦」，主打2~4房238萬元起，如今該案屋齡已20年，總價翻漲2~4倍。

9小時前

房市醞釀5顆未爆彈　房仲全聯會：年後恐現倒閉潮

房市持續低迷，2025年實質中古屋交易量跌至近30年低點，房仲全聯會提出5大未爆彈，包括交屋海嘯、房價恐現急跌式修正、全民財富縮水9.5兆、中小建商倒閉、農曆年後房仲倒閉潮等等。

10小時前

2026北市第一筆「萬華公寓280萬交易」　在地驚：超便宜

2026年台北市首批實價登錄出爐，共出現7筆零星交易，其中全年第一筆位於萬華隆昌街，為7.9坪的公寓，總價僅280萬元，低於行情不少，在地房仲直言「買方賺到了。」另外，信義房屋專家補充，交易短短1個月就見實登，大概率都是無貸款交易，縮短作業流程。

11小時前

三重右岸讓利第一槍！「成功集美」卡位雙捷運核心蛋黃區

與台北一橋之隔的三重右岸重劃區「集美生活圈」，因具備A2三重站雙捷運、新北大都會公園、重劃區議題等地段優勢，成為北巿外移人口心中購屋首選地段，目前集美生活圈新案行情已全面站穩 8 字頭，指標案潤泰 CITY PARK 實價登錄更早已站上三位數，如今卻有建商逆勢端出「讓利價」。

11小時前

走路3分鐘到Y3！「文山木柵案」簽約　預計2032年完工

國家住宅及都市更新中心在26日與將捷集團完成台北市「文山木柵都更案」簽約。此案將興建兩棟住宅大樓，總投資金額達37.89億元，預計2032年完工，為木柵地區注入全新生活樣貌。

2/1 20:46

【只有黃爸爸能做】遞錢包給黃仁勳簽名「竟抽出1000元」送粉絲！

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

第一次賣房！和買家「議價一整晚..

「隱形冠軍」火力全開　豪砸12..

房仲：今年收入420萬元卻高興..

房市醞釀5顆未爆彈　房仲全聯會..

包租公司要求女大生「填家長同意..

翻修50年老透天「加價300萬..

移工愛買「3件套」　撐起中壢車..

2026北市第一筆「萬華公寓2..

2大2小「獨棟透天vs舊公寓」..

開箱700坪「衣鳳百貨」！謝典..

ETtoday房產雲

最新新聞more

六都1月移轉年增28%　房市回..

鴻海75億買「中工雲宇宙」成羅..

大阪市區「三層樓包棟」一晚37..

成交量縮驚人！　高雄新案平均每..

中科領頭機場捷運助攻　專家指路..

大S建案代言舊照被挖出　20年..

房市醞釀5顆未爆彈　房仲全聯會..

2026北市第一筆「萬華公寓2..

一橋到北市！三重集美生活圈成房..

「文山木柵都更案」簽約

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366