老公想買透天　她卻想住大樓「一個人在家會怕」！過來人給解方

▲原PO想住大樓，認為有管理員比較安全。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

買房要選透天還是大樓？近日就有一名女網友分享，最近跟老公討論到買房的話題，她偏好住大樓，先生則認為透天才有自己的地，加上不少新大樓價格已可買透天，但她擔心透天會遭小偷，且老公晚上不常在家，害怕在家會有危險，對此，網友紛紛建議，可以買有社區型透天，並另外用保全系統和監視器。

女網友在Dcard發文，夫妻近期開始認真討論買房，但對房型偏好差很大。她喜歡大樓，先生則傾向透天，理由是透天「才有自己的地」，且現在許多新大樓價格不低，價錢都可以買透天了，因此他更想選透天。

原PO提到，自己對透天的最大顧慮是安全問題，老公常常晚上去找朋友，到凌晨或天亮才回家，「整個晚上放我一個人在家，透天我自己一人在家真的會害怕」，也擔心容易遭壞人或小偷盯上，如果老公喝醉回到家，意識不清的情況下開門，可能出現「小偷或壞人直接襲擊，並入室竊盜」的狀況。

不過，老公卻認為她想太多，雙方達不到共識，她無奈嘆，「安全性的事情寧可多想不是嗎？沒共識到感覺買不成房。」

對此，網友建議，「可以買有社區型的透天，除了進出有保全管制外，內部環境也會比較安全，有點像是兼具透天跟大樓的優點」、「透天+保全，或是找小社區透天，前面有管理員的」、「另外用保全系統和監視器，我也覺得透天才有這塊地是屬於自己的感覺，大樓感覺是跟一群人住，不喜歡」、「那可以分開買啊，妳買大樓，他買透天，晚上回妳自己家，白天或者周末可以待在他的透天」、「去年剛買了大樓，現在覺得花一樣的錢我寧願買透天…超後悔的。」