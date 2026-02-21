「一林二大」3大房價凹陷區　新案最低單價1字頭





▲根據統計，林園、大寮及大樹，堪稱「高雄房價凹陷區」，均價落在20萬元上下。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台積電進駐高雄帶動房價逐年攀升，北高美術館、漢神巨蛋等熱門生活圈，新成屋、預售均價最高都已分別突破7、8字頭，根據統計，林園、大寮及大樹，堪稱「高雄房價凹陷區」均價落在20萬元上下，吸引眾多小資族目光。

根據《591新建案》統計高雄各行政區新案均價，若扣除區域不到10個建案的行政區，新案均價最便宜出現在林園，共有31個新案，均價19萬元，堪稱最容易入手的行政區，其餘凹陷區為大寮、大樹，均價分別為20.9萬元、21.4萬元，單價20萬元上下就能入手。

《591新建案》新聞課主任畢務潔分析，在市中心房價高漲的比價效應下，位於高雄外圍的林園、大寮及大樹等區，由於價格基期低，近年逐漸成為建商獵地、首購族購屋鎖定的目標。





▲高雄2025年3大房價凹陷區。資料來源：《591新建案》。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

以位於高雄南側的林園區為例，過往雖以在地客為主，但憑藉低基期優勢，又有捷運延伸的話題性，近年新案價量大幅飆升，2021年該區新案成交價僅約15萬元，如今已站上22萬元，短短幾年間漲幅直逼5成，爆發力驚人。

畢務潔分析，同樣具備補漲潛力的還有大寮區，受惠於鄰近的鳳山、小港新案行情已坐3望4，大寮憑藉台88快速道路與捷運優勢，加上單價仍親民，還有2字頭，新案總價千萬內即可入手，吸引不少外溢買盤入手。

而大樹在高屏2快通車後將大幅縮短大樹區進入高雄市區的車程，憑藉交通便利性的提升與2字頭的價格優勢，預期將吸引更多自住客與置產客的關注。

除了交通建設利多外，高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，大樹距離屏東市也不遠，也能享有屏東高鐵特區、屏東科學園區等開發利多，相對房價更親民，近期成交量跌幅雖未如市區般劇烈下滑，買氣也受到一定程度抑制。

