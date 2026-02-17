ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

高齡租屋悲歌！高雄老婦租約到了「覓無厝」　慘遭房東提告驅離

▲▼老人、老婦、婦人、年長者、高齡。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲洪姓老婦租約屆滿，房東不願續租，又因高齡找不到其他租屋處，只能繼續住在原住處。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者莊智勝／高雄報導

年紀大了會很難租房嗎？網友在PTT發文，寫下長輩租屋經驗，表示年紀過了60歲以後，想租屋卻屢屢碰壁，多數房東考量年紀後均予以婉拒，感嘆老了居然要為「有沒有地方住」擔心。而高雄也出現一起真實的案例，一名洪姓老婦原租約已屆滿，房東不願續租，同時也因年紀大了找不到其他租屋處，無奈之下只能繼續落腳原住處，結果遭房東提告請求遷離。

判決書指出，洪姓老婦109年與黃姓房東簽下租約，以每月5000元租金承租下高雄一處房屋，約定租期自109年4月起至114年4月止，後黃姓房東於111年5月離世，該房屋由其子黃男繼承，雙方於同月將租金調漲為8000元，直到114年4月租約屆滿，黃男不願再續租，要求洪婦搬離未果後，一狀告上法院，請求洪婦遷離。

對此，洪婦無奈表示，雙方租約確實已經屆滿，惟她因上了年紀，多次尋找租屋卻屢屢碰壁，大多數房東看到她年紀大即表明不願出租，洪婦實在找不到其她住處，無奈之下只好繼續住在原租屋處，並按月給付8000元租金。

高雄地院法官審酌，黃男為該房屋所有人，且雙方租約確實已經屆滿，此為兩造所不爭執，洪婦繼續占有該屋並無合法權源，黃男主張洪婦遷讓返還房屋，於法有據。

法官指出，洪婦自114年4月租期屆滿後，即無權占有系爭房屋迄今，審酌兩造約定每月租金為8000元，黃男得請求洪婦按月償還之不當得利以8000元計，而洪婦確實也在租約屆滿後仍按月繳租，因此法官判洪婦應於115年1月1日起至遷讓返還房屋日止，按月給付黃男8000元。全案可上訴。

