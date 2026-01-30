砸1.5億變美了！　龍潭中興路「拔138支電桿」



▲「龍潭區中興路電纜地下化工程」完工。（圖／翻攝自桃園市政府工務局）



記者陳香菱／綜合報導

桃園市政府自民國109年起推動「龍潭區中興路電纜地下化工程」，已於114年度順利完工。這項工程耗資1億5,860萬元，拔除138支電桿，纜線下地長度達11.7公里，成功改善地方交通要道的街景與市容品質。

工程範圍 橫跨重要交通路段

桃園工務局指出，工程起點位於龍潭區中興路與中正路交叉口，終點延伸至中興路與國道三號交叉口，全長約3.9公里。作為地方重要交通動脈，這段路線的電纜地下化不僅提升道路景觀，也為市民提供更安全、更整潔的生活環境。

▲「龍潭區中興路電纜地下化工程」拔除了138支電桿。（圖／翻攝自桃園市政府工務局）



分段施工 解決環境複雜挑戰



工務局表示，由於施工路線長且沿線環境複雜，市府採取分段施工方式，將原有架空電纜全面下地。透過台電纜線地下化，拆除既有電桿及凌亂交錯的架空纜線，沿線街道招牌更清晰整齊，視覺效果大幅提升。

施工項目 全面改善市容與安全



工務局也提到，工程主要項目包括管路埋設、電氣佈纜、停電改接及拔桿作業，並進行道路及相關設施復舊。這些措施有效移除路面上電線及電桿，讓街景煥然一新，市容品質全面提升。