3％房貸照借！　專家曝「有錢人方法」跟你不一樣

▲房貸期數創下相對高，不過還是有人願意借款。（示意圖／記者陳致平攝）

記者葉國吏／綜合報導

根據房仲業者統計，六都平均房貸年期全面突破26年，30年房貸已成自住市場主流。馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，房貸期數創下相對高點，不只代表國人還款時間拉長，也顯示不少人選擇把資金留在手上運用，而不是急著把房貸還清。

▲銀行辦理業務。示意圖非本文當事人。（圖／記者周宸亘攝）

六都房貸期數創高 北中南全線拉長

從最新數據來看，信義房屋統計顯示，2025年第二季全國平均房貸期數已來到317期，換算約26年以上。六都全數超標，其中台北市約313期，新北市328期，桃園市則達332期，北台灣整體相當明顯。

中南部同樣不遑多讓，台中市平均324期，台南市327期，高雄市326期。何世昌分析，這類數字反映出30年房貸不再只是選項，而是多數自住族的基本配備，用時間換取每月較輕的繳款壓力。

有錢也選擇借款 關鍵在資金配置

何世昌也分享身邊案例，有位朋友其實手握足夠現金，可直接買房，卻仍向銀行申請房貸，還拿到寬限期，利率約2.8%。對方直言，只要銀行願意放款，就算利率超過3%，他仍會選擇借。

▲銀行辦理業務。示意圖非本文當事人。（圖／記者黃國霖攝）

背後考量其實很務實。這名友人把資金投入ETF與電信類股，年平均現金殖利率超過5%。即便不談股價波動，光配息就能支付房貸利息，等於房子由投資收益在「養」。

高資產族思維不同 但也別忽略風險

何世昌指出，這正是高資產族常見的理財邏輯，敢於善用負債，加上判斷精準，讓資金流動創造更多報酬，錢自然滾得更快。

不過他也提醒，市場永遠有風險，現在多頭行情下，人人看似投資順利，但黑天鵝何時出現沒人說得準。因此他建議，布局投資之餘，仍要保留一定現金，以防突發狀況，財務才會更穩健。