13坪隔3房！永和驚現「極致鳥籠」他傻眼　網卻喊：搶著買

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者周亭瑋／綜合報導

隨著房價攀升，小坪數建案成近年房市趨勢。近日，有網友發文驚呼，他在雙北看房時，發現有建案在不到15坪的空間下，硬隔成了3房2廳，這種極致空間配置，讓他大感不可思議，質疑是否真有人會買單。

空間縮時大驚奇！永和驚現「13坪三房」

原PO在PTT發文提到，他在中和看到一間三房建案，主建物加陽台僅17坪，本以為已是極限，沒想到在永和又發現更誇張的個案。該物件主建物僅13.91坪，扣除雨遮後，主建物與陽台合計不到15坪，「如此窄小的空間硬要塞進三房，室內居住品質令人難以想像。」

為了地點與總價 空間不再是首選

針對此現象，鄉民紛紛指出，這已是雙北建案常態，由於地段佳且為了控制「低總價」以符合首購族預算，建商只能不斷壓縮坪數。不少人表示，這類「小三房」建案雖然格局侷促，次臥可能不到2坪；但因具備電梯、物業管理等現代公設，在市場上依然供不應求，「許多買家其實並非真的要住三房，而是將其改為兩房使用，以換取更好的生活機能。」

鄉民感嘆：鳥籠外溢至新北

對此，網友也洗版回應，「台北鳥籠外溢到新北了」、「有三房需求預算又不充足就會去買啊」、「硬剛需的話也只能買」、「好地點+低總下的產物，不過這坪數的小三房很多人會弄成兩房用就是了」、「不生小孩住這麼大要幹嘛」、「雙北一大堆這種新建案，還都賣光光」、「為了電梯跟公設、24hrs物業管理，可以犧牲空間呀」、「搶著買」。