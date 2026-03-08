老舊破公寓「開價竟破千萬」！他月薪55K嘆：不吃不喝20年也買不起

▲房價高到買不起。（示意圖／PAKUTASO）



記者施怡妏／綜合報導

高房價時代，年輕人買房子不容易，買在台北市更是難上加難，一名網友表示，老公寓屋齡高，外觀又斑駁，開價竟也動輒破千萬，讓他忍不住感嘆「20年不吃不喝才賺1300多」，那時房價也早已飆更高了，不如直接選擇躺平，貼文掀起熱論。

老公寓外觀斑駁 開價竟要千萬

原PO在Dcard發文，貼上一張街景照，只見該棟老公寓牆面斑駁、屋齡久遠，與破千萬的售價形成強烈對比，令他感到相當挫折，「為什麼這種房子隨隨便便都要破千萬？」即便將月薪拉高到5萬5，年收入大約66萬元，辛苦存20年也不過1300多萬，但屆時房價恐怕早已突破這個數字。

貼文曝光後引起眾多共鳴，不少網友認為房價早已脫離合理範圍，「我有1000萬我寧願放ETF，也不買這監獄，監獄都比這房子好看」、「這種房價，在社會老老實實工作一輩子都買不起」、「實在不懂為什麼要花1000多萬買一間40年破公寓」「台北就算了，新北也差不多，有貼到捷運站的公寓，都是千萬等級的」、「15年前薪水4萬房子200萬，5年前薪水一樣房子400萬，現在薪水一樣房子1000萬」、「這代年輕人很可悲的，沒家裡可以靠的，慘」、「不婚不生不買房，這是我留給下一代的溫柔」。

此外，有網友提醒，這類高價老屋除了價格不合理，還存在結構與安全風險，「上次花蓮地震，台北和新北就有不少老房受損」、「住這種老公寓，真的不敢想要住一輩子」、「買到還得擔心裝修、漏水、耐震問題，真的值得嗎？」