中國12月70城房價下滑「一線中古屋年跌7%」　庫存壓力仍大

▲陸學者認為，控增量、去庫存仍是2026年穩定中國房價的關鍵方向。（圖／路透）



記者董美琪／綜合報導

中國國家統計局19日公布2025年12月70個大中城市商品住宅價格變動情況，顯示無論新建住宅或中古屋，價格不僅較11月下滑，與去年同期相比的降幅也進一步擴大。官方指出，整體市場仍承壓，短期內價格修復仍需時間。

二、三線城市房市壓力未解



[廣告]請繼續往下閱讀...

根據統計局官網發布，由城市司首席統計師王中華解讀的數據顯示，12月70個大中城市商品住宅銷售價格呈現「月跌、年跌擴大」的走勢。新屋方面，一線城市價格年減1.7%，降幅較上月擴大0.5個百分點，其中上海年增4.8%，但北京、廣州及深圳分別年減2.4%、4.8%與4.4%。二、三線城市新屋價格年減2.5%與3.7%，降幅同步擴大。

若與11月相比，一線城市12月新屋價格下滑0.3%，降幅略為收窄，其中上海月增0.2%，北京、廣州、深圳則持續走低。二、三線城市新屋價格月減0.4%，市場壓力未見明顯緩解。

中古屋價格表現更為疲弱。一線城市中古屋價格年減7.0%，降幅較上月擴大1.2個百分點，北京、上海、廣州、深圳全數呈現年跌；二、三線城市年減幅度同為6.0%。月變動方面，一線城市中古屋價格下滑0.9%，二、三線城市亦同步下跌0.7%。

官方數據顯示市場修復仍需時間



陸媒第一財經指出，目前新屋與中古屋銷售仍面臨庫存去化壓力，價格調整週期恐將拉長，12月全國70個大中城市中，沒有任何城市中古屋價格出現月增。

廣東省城鄉規劃院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，多數城市不論新屋去化週期或中古屋掛牌量，仍高於合理區間，房價維持穩定的壓力依舊存在。

政策定調控增量、穩供需



展望2026年樓市，李宇嘉認為，在「控增量、去庫存、優供給」政策方向明確下，新增供給規模收縮的趨勢仍將延續。隨著剛性需求逐步轉向二手房與租賃市場，控制增量、平衡供需，被視為穩定房價與市場預期、推動樓市止跌回穩的關鍵途徑。