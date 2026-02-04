左營高鐵生活圈正核心！「清景麟幸福城」市中心1/3價搶進北高雄科技黃金走廊

▲「清景麟幸福城」外觀大器，以低密度開發理念結合成熟的左營高鐵生活圈，但房價僅需市中心1/3價格，為科技新貴提供高品質且具增值潛力的居住新選擇。（圖／翻攝自影片，下同）

房產中心／綜合報導

隨著產業動能與城市發展的軸線移動，北高雄已成為全台科技發展的重鎮。財經主播朱琦郁日前走訪位於左營高鐵生活圈正核心的「清景麟幸福城」，深入解析該地段如何結合台積電、高鐵站、學術研發與優質生活機能，並強調住戶無需犧牲生活品質，即可用市中心約1/3的價格，搶先卡位科技圈的完整未來。

科技產業動能爆發 北高雄黃金走廊全面啟動

左營最迷人的關鍵魅力，在於其「快得剛剛好」的節奏。當高鐵直通全台，強勁的產業動能也隨之落地。目前台積電2奈米製程已在楠梓量產，整個台積電園區預估將創造超過7000個高科技職缺，全區啟動後更將帶動超過6萬人的就業機會，使北高雄成為名副其實的科技黃金走廊。

不僅如此，緊鄰高鐵站旁，投資金額超過200億元的「左營高鐵科技之星」計畫，將打造包含A級商辦、精品旅館、餐飲以及智慧科技宅，全方位強化區域的居住與商業機能。此外，左營更迎來學術發展重大利多，陽明交大與清華大學將共建國家重點領域校際研教園區，讓高雄的科技研發力與人才培育力在左營全面生根。這也是為何現今許多醫師、工程師、自營商與教授紛紛將目光轉向左營，因為他們追求的不只是便利，更是生活的平衡感。

全台最大都更計畫核心 成熟機能與人文底蘊兼備

「清景麟幸福城」坐落於左營生活圈最精華的黃金地段，更關鍵的是直接卡位全台規模最大的「左營海軍眷村公辦都更案」計畫核心，住戶在享受現代化便利的同時，也能擁有低密度的純淨街廓。周邊生活圈極其成熟，包含新光三越、漢神巨蛋、彩虹市集，以及富邦BOT百貨群，構築成完整便利的都會生活圈。與此同時，步行即可走進左營眷村美食、老樹綠蔭的日常生活，這種珍貴的人文底蘊，塑造出住得安心且具有深度的居住氛圍。

建案規格詳解 實用質感公設滿足日常所需

「清景麟幸福城」坐落於明德國小第一排校園景觀宅，基地面積約772坪，前庭退縮20米，並選用台灣相當少見的國寶級「油杉」作為景觀主樹，建築規劃為地上15層、地下3層，總戶數僅141戶，住起來單純且舒適。在硬體設施上，全體住戶均規劃全平面車位，並已標配台達電電動車充電樁，順應現代環保趨勢。

公設部分採用與東京安達仕飯店同設計手法的「回字型設計」，讓大廳秘書可隨時觀察到住戶需求，回到家就是一種被尊重的儀式感。整體規劃包含大廳、交誼廳、吧檯區、健身房、多功能閱讀室、兒童遊戲室、戶外野餐區、信箱區、宅配室，讓住戶在家就能滿足日常所需，享受便利又舒心的生活。

室內

在坪數規劃上，提供23坪至45坪、2至3房的選擇。朱琦郁開箱45坪、3房2衛的實品屋，她大讚整體空間以自然奢華為設計核心，並採取零走道規劃，讓室內坪數完全回歸生活使用。客廳配置「高雄厝」景觀陽台，串聯客廳與主臥，引入自然採光與景觀植栽，不僅延伸視線深度，更可眺望蓮池潭與高鐵、新光三越一帶的城市景觀。

廚房選用櫻花三機廚具，並搭配全棟標配的賀眾牌淨軟水系統，從飲水到日常用水品質皆一併兼顧。主臥則延續沉穩調性，搭配溫潤木質細節，營造私人的放鬆場域；衛浴則配置TOTO衛浴與Panasonic暖風機。兩間次臥則保有高度彈性，可隨家庭成員成長調整為書房或工作空間。

朱琦郁另外開箱的30坪兩房兩衛邊間房型，則是以日系簡約靜謐風為主。該格局在市面上少數的兩房產品中，保留了獨立餐廳的設計，讓生活機能不被壓縮。客廳同樣透過景觀陽台引進綠景，窗戶採用YKK氣密窗，有效隔絕外在噪音；大門則配置Philips電子鎖。主臥配置大尺度景觀陽台，將視線引向波光粼粼的海景，住戶可以隨著時間流動感受靜謐的層次感。

許多購屋者看左營，不只是看交通，更看重產業進駐、名校落地與機能成熟帶來的價值。「清景麟幸福城」透過理想的價格優勢與高品質規劃，成功在左營核心地段為居住者留出生活的餘裕。

